Названо країни, де найчастіше розлучаються: Україна на рівні зі США

Кількість розлучень у світі постійно росте, хоча шлюб залишається ключовою культурною та суспільною реальністю в кожному куточку світу. Причин для розірвання шлюбу є багато, і зараз люди все менше стримуються, коли в їхніх стосунках все йде не так.
У яких країнах світу найчастіше розлучаються, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Data Pandas.
За даними дослідників, на першому місці знаходяться Мальдіви - на 1000 осіб приходиться 5,52% розлучень.
За Мальдівами йдуть Казахстан, Росія, Бельгія та Білорусь, де відповідно 4,6%, 3,7% та 3,9% розлучень на 1000 осіб населення.
Сполучені штати Америки опинилися у цьому рейтингу на 10 місці з показником 2,7%, а на 9 місці розташувалася Україна, де на 1000 осіб населення приходиться 2,88% розлучень.
Європейські країни загалом посідають, як верхні, так і нижні пункти списку. Найвищі показники розлучень у Східній Європі, а найнижчі - у Середземноморському регіоні.
Серед азійських країн лідирує Китай з показником 3,2%. А от у Шрі-Ланці показник дуже низький - 0,15% на 1000 осіб.
"У глобальному масштабі загалом нижчі показники розлучень, що спостерігаються в країнах Близького Сходу та Північної Африки, ніж у західних країнах, потенційно пов'язані з культурними, релігійними та правовими факторами, унікальними для цих регіонів", - кажуть дослідники.
У яких країнах світу найбільше розлучень (скриншот)
Найбільше розлучень в Європі у таких країнах, як Латвія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Албанія та Швейцарія. Трохи кращі показники в Хорватії, Угорщині, Італії та Болгарії.
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