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Названо країни, де найчастіше розлучаються: Україна на рівні зі США

В яких країнах світу найбільше розлучень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кількість розлучень у світі постійно росте, хоча шлюб залишається ключовою культурною та суспільною реальністю в кожному куточку світу. Причин для розірвання шлюбу є багато, і зараз люди все менше стримуються, коли в їхніх стосунках все йде не так.

У яких країнах світу найчастіше розлучаються, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Data Pandas.

Країни з найвищими показниками розлучень

За даними дослідників, на першому місці знаходяться Мальдіви - на 1000 осіб приходиться 5,52% розлучень.

За Мальдівами йдуть Казахстан, Росія, Бельгія та Білорусь, де відповідно 4,6%, 3,7% та 3,9% розлучень на 1000 осіб населення.

Сполучені штати Америки опинилися у цьому рейтингу на 10 місці з показником 2,7%, а на 9 місці розташувалася Україна, де на 1000 осіб населення приходиться 2,88% розлучень.

Європейські країни загалом посідають, як верхні, так і нижні пункти списку. Найвищі показники розлучень у Східній Європі, а найнижчі - у Середземноморському регіоні.

Серед азійських країн лідирує Китай з показником 3,2%. А от у Шрі-Ланці показник дуже низький - 0,15% на 1000 осіб.

"У глобальному масштабі загалом нижчі показники розлучень, що спостерігаються в країнах Близького Сходу та Північної Африки, ніж у західних країнах, потенційно пов'язані з культурними, релігійними та правовими факторами, унікальними для цих регіонів", - кажуть дослідники.

У яких країнах світу найбільше розлучень (скриншот)

20 країн з найвищим рівнем розлучень

  • Мальдіви - 5,52
  • Казахстан - 4,6
  • Росія - 3,9
  • Бельгія - 3,7
  • Білорусь - 3,7
  • Молдова - 3,3
  • Китай - 3,2
  • Куба - 2,9
  • Україна - 2,88
  • Сполучені Штати - 2,7
  • Данія - 2,7
  • Литва - 2,7
  • Латвія - 2,6
  • Кіпр - 2,6
  • Ліхтенштейн - 2,6
  • Сан-Марино - 2,6
  • Швеція - 2,5
  • Лівія - 2,5
  • Фінляндія - 2,4
  • Єгипет - 2,3

18 країн з найнижчими показниками розлучень

  • Шрі-Ланка - 0,15
  • Гватемала - 0,2
  • В'єтнам - 0,2
  • Сент-Вінсент і Гренадини - 0,4
  • Перу - 0,5
  • Південна Африка - 0,6
  • Сент-Люсія - 0,7
  • Мальта - 0,7
  • Катар - 0,7
  • Панама - 0,7
  • Ірландія - 0,7
  • ОАЄ - 0,7
  • Чилі - 0,7
  • Венесуела - 0,7
  • Колумбія - 0,7
  • Північна Македонія - 0,8
  • Словенія - 0,8
  • Боснія і Герцеговина - 0,8

Які рівні розлучень у країнах Європи

Найбільше розлучень в Європі у таких країнах, як Латвія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Албанія та Швейцарія. Трохи кращі показники в Хорватії, Угорщині, Італії та Болгарії. 

  • Латвія - 2,7
  • Швеція - 2,5
  • Фінляндія - 2,4
  • Люксембург - 2,3
  • Албанія - 2,1
  • Швейцарія - 2
  • Франція - 1,9
  • Іспанія - 1,9
  • Норвегія - 1,9
  • Естонія - 1,9
  • Німеччина - 1,7
  • Польща - 1,7
  • Нідерланди - 1,7
  • Австрія - 1,7
  • Хорватія - 1,5
  • Угорщина - 1,5
  • Італія - 1,4
  • Болгарія - 1,3
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