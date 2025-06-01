"Підозра з'явилася, коли він став мені купляти ківі, які я на дух не переношу". Як українки дізнаються про зраду

Як українки дізнаються про зраду? Для одних усе почалося із запаху чужих парфумів, для інших - із несподіваних подарунків, які точно "не для неї", або підозрілих затримок після роботи. У кожної - свій тригер і момент, коли "стало все ясно".

Історіями болючих підозр і несподіваних викриттів українки почали масово ділитися після допису у Twitter сержантки ЗСУ, бойової медикині, волонтерки та журналістки Аліни Сарнацької. РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найяскравіші відповіді - серед них є й абсурдні, і дуже болючі, а деякі - по-справжньому драматичні.

Аліна Сарнацька спитала в мережі Х, як українки дізнаються про зраду і навела приклад своєї подруги. Жінка почула від чоловіка запах дорогих парфумів, а потім почала часто його відчувати.

"Моя подруга унюхала від чоловіка запах чужих, дорогих парфумів. Цей запах став з'являтися часто. Чоловік зізнався. Якщо цікаво, який цей був парфум - ми думаємо, що в тої коханки "Опіум" від Ів Сен Лоран або щось схоже", - написала вона у дописі.

У відповідь жінки почали ділитися своїми історіями - інколи сумними, а інколи й дуже кумедними.