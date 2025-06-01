"Підозра з'явилася, коли він став мені купляти ківі, які я на дух не переношу". Як українки дізнаються про зраду
Як українки дізнаються про зраду? Для одних усе почалося із запаху чужих парфумів, для інших - із несподіваних подарунків, які точно "не для неї", або підозрілих затримок після роботи. У кожної - свій тригер і момент, коли "стало все ясно".
Історіями болючих підозр і несподіваних викриттів українки почали масово ділитися після допису у Twitter сержантки ЗСУ, бойової медикині, волонтерки та журналістки Аліни Сарнацької. РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найяскравіші відповіді - серед них є й абсурдні, і дуже болючі, а деякі - по-справжньому драматичні.
Аліна Сарнацька спитала в мережі Х, як українки дізнаються про зраду і навела приклад своєї подруги. Жінка почула від чоловіка запах дорогих парфумів, а потім почала часто його відчувати.
"Моя подруга унюхала від чоловіка запах чужих, дорогих парфумів. Цей запах став з'являтися часто. Чоловік зізнався. Якщо цікаво, який цей був парфум - ми думаємо, що в тої коханки "Опіум" від Ів Сен Лоран або щось схоже", - написала вона у дописі.
У відповідь жінки почали ділитися своїми історіями - інколи сумними, а інколи й дуже кумедними.
- Чоловік зник безвісти на війні. Вислали його особисті речі й старий телефон з перепискою, починаючи з 2021 року.
- Третій рік стосунків. Його профіль в Тіндері було "спалено" у шоу Дурнєва.
- Одна моя знайома мала одруженого коханця. Так от вона спеціально рясно користувалася впізнаваними парфумами, щоб дружина дізналася і розлучилася. І розкидувала волосся по машині. План провалився, але підозрюю, що тактика не унікальна.
- В нього змінилась поведінка після поїздки в рідне місто, де жила моя подруга. Ми не лізли в гаджети один одного, але після цього з'явилась гіпертривожність, і я дізналась, що вони давно спілкуються. Подвійна зрада.
- Коханка чоловіка працювала у нього. 25 років тому я прийшла, його не було. І вона раптом мені каже: "Якби не дитина, він би жив зі мною"…Він приїхав, побалакали, я її підкинула додому, його вигнала, і вона від нього також пішла. Зараз йому 50. Один. Живе з батьками.
- Дівчина виклала фотку з моєю постільною білизною…
- Сам прийшов і сказав, що спить з моєю подругою, з якою я кожного дня спілкувалась
- Я про зраду не дізнавалась, але є історія знайомої. Чоловік у неї військовий і вони розмовляли телефоном. Тоді він каже: "Все, па-па, нам треба йти на шикування". Вибив, а через секунду дзвонить й говорить: "Можеш виходити".
- Колишній повернувся з роботи й поводився ну дуже дивно. Я прямо його спитала. Після цього було розлучення і це одна з найкращих речей, яка сталася зі мною у житті, хоча спочатку і страшно було.
- Сам розказав, по п'яному. Божився, що більше не буде. А потім, на його похороні (ну, так сталося), мені потрапив до рук його телефон, а там вже - фото і так далі.
- В мене була однокласниця, яка розбилася в аварії. А оскільки всі друг друга знають, виявилося, що вона їхала на авто з коханцем - чоловіком нашої знайомої. Ось так дружина на похороні чоловіка дізналась, що він її зраджував.
- Я була вагітна на 4 місяці. Він військовий і був десь в Харківській області. Я почала відчувати, що щось не так. Ми не так часто розмовляли, як раніше по вечорах. І коли спробувала вияснити, що ж не так, то він сказав, що перегорів, а вже через пару місяців дізналась про коханку.
- В мене підозра з'явилася, коли він став мені купляти ківі, які я на дух не переношу. Він, до того ж, це знав. Логічно подумавши, я зрозуміла, що напевно в нього хтось з'явився, хто їх дуже любить, і він за звичаєм купляє і мені. Хто їх любить з нашого кола, я знала. Зараз він її чоловік.
- Мені буквально наснився сон, що він зрадив. Я розказала про це, побачила його страх в очах і він зізнався, бо зрозумів, що я все одно дізнаюсь.
- Вони записали спільний альбом про це і дропнули через 4 роки.
- Я поїхала на лікування, мені наснився сон, що він мені зраджує. Прокинулася з гидким відчуттям, перевірила через знайомих і дізналась, що він вже місяць як помирився з колишньою.
- Він почав по-іншому займатися зі мною сексом. Поставив мене у позу, в якій ми не кохалися. Його рухи здалися мені підозріло натренованими. Почала копати й знайшла.
- Мені написала його "клієнтка" з питанням, чому у нас занадто дивна переписка як для колишніх. А у нас наче все ок і ми разом живемо 9 років.
- Чуйка підказала, що щось не то з ним. Не можу пояснити ті відчуття. Але я залізла в Телеграм, поки він був в душі, й знайшла дуже брудну переписку з моєю на той момент гарною знайомою. Завжди тепер себе слухаю, навіть коли здається, що здається.
- Тип відкрив свої акаунти на ноуті й лишив його вдома. Сповіщення про повідомлення дуже рясно вилазили в той час, поки чувак був на роботі. Інший сказав, що мама проти стосунків через різницю у віці, а через тиждень постив фотки з дівчиною, молодшою від мене на 2 роки.
- Тегнули в Інстаграмі в компанії дівчат, а він казав, що був вдома та вчився.
- Це було 10 років тому. Він думав, що я поклала слухавку, а я ще не встигла, і почула доволі цікаву розмову.
- Сказав, що треба особистий простір, а потім побачила на телефоні, що йому телефонує "любімая".
- Та він не дуже й ховався, але то було моє вперше і я довго не розуміла, що відбувається. Теж парфуми. Казав, що обирав для мене. Надіслав вірш про кохання, а потім написав, що помилився і то не мені.
- Побачила в його окулярах відображення іншої баби (вона його фоткала), знайшла її в інеті, завдяки лайкам на його фотки, перерила її фотоальбом, знайшла фотку на тій же локації, на ній теж були окуляри та відображення того зрадливого одоробла.
- Мій менший брат взяв його телефон, погратися в якусь іграшку. Грав, грав, а потім заліз у переписку і приніс мені під ніс показав. Хороший брат.
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