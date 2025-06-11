Названы страны, где чаще всего разводятся: Украина на уровне с США

Количество разводов в мире постоянно растет, хотя брак остается ключевой культурной и общественной реальностью в каждом уголке мира. Причин для расторжения брака много, и сейчас люди все меньше сдерживаются, когда в их отношениях все идет не так.
В каких странах мира чаще всего разводятся, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Data Pandas.
По данным исследователей, на первом месте находятся Мальдивы - на 1000 человек приходится 5,52% разводов.
За Мальдивами следуют Казахстан, Россия, Бельгия и Беларусь, где соответственно 4,6%, 3,7% и 3,9% разводов на 1000 человек населения.
Соединенные штаты Америки оказались в этом рейтинге на 10 месте с показателем 2,7%, а на 9 месте расположилась Украина, где на 1000 человек населения приходится 2,88% разводов.
Европейские страны в целом занимают, как верхние, так и нижние пункты списка. Самые высокие показатели разводов в Восточной Европе, а самые низкие - в Средиземноморском регионе.
Среди азиатских стран лидирует Китай с показателем 3,2%. А вот в Шри-Ланке показатель очень низкий - 0,15% на 1000 человек.
"В глобальном масштабе в целом более низкие показатели разводов, наблюдаемые в странах Ближнего Востока и Северной Африки, чем в западных странах, потенциально связаны с культурными, религиозными и правовыми факторами, уникальными для этих регионов", - говорят исследователи.
В каких странах мира больше всего разводов (скриншот)
Больше всего разводов в Европе в таких странах, как Латвия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Албания и Швейцария. Немного лучше показатели в Хорватии, Венгрии, Италии и Болгарии.
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