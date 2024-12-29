Як зрозуміти, що варто припинити стосунки, які тривають уже давно і не помилитися

Тривалі стосунки - це спільна історія, звички, спогади та емоції. Але іноді навіть після років разом виникає відчуття, що щось пішло не так. Як зрозуміти, що прийшов час завершити стосунки та не зробити при цьому помилку?

Які ознаки вказують на те, що варто припинити стосунки, які тривають давно, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Ви перестали бути щасливими разом

Якщо у стосунках постійно відчувається напруга, зникли моменти радості й підтримки, і замість тепла ви відчуваєте лише байдужість чи роздратування, це сигнал замислитися. Щастя не повинно бути рідкісним винятком.

Ви віддалилися одне від одного

Буває, що партнери наче живуть під одним дахом, але кожен у своєму світі. Якщо у вас немає бажання спілкуватися, ділитися думками чи проводити час разом, це може бути ознакою того, що емоційний зв'язок втрачений.

"Відновити цей зв'язок можна, але тільки якщо є на це бажання в обидвох партнерів. Буває й так, що прірва росте поступово, поки не дійде до "точки неповернення", - пояснює лайф коуч.

Конфлікти стали нормою

Звичайно, усі пари сваряться. Але якщо конфлікти перетворилися на постійні суперечки, які не вирішуються, а лише накопичуються, це руйнує стосунки. Особливо якщо сварки супроводжуються образами чи неповагою.

Вас не цінують і не поважають

Якщо партнер ігнорує ваші почуття, бажання чи потреби, або ж відкрито знецінює вас, це ознака токсичних стосунків. Любов без поваги й підтримки перетворюється на тягар.

Ви постійно відчуваєте втому й розчарування

Замість енергії, натхнення й радості стосунки приносять лише виснаження. Якщо вам здається, що ви більше вкладаєте, ніж отримуєте у відповідь, це може означати, що баланс давно порушений.

Ви уявляєте своє майбутнє без партнера

Якщо думки про життя без партнера викликають не страх, а полегшення, це важливий, хоч і сумний знак.

"Можливо, ви вже підсвідомо готові до нового етапу життя. І ви вже фактично розірвали зв'язок з партнером, підсвідомо", - додає експерт.

Ви залишаєтесь разом лише з почуття обов’язку

Тривалість стосунків чи наявність дітей - це важливі фактори, але вони не можуть бути єдиною причиною залишатися у них. Любов і повага - це основа стосунків, а не лише спільні зобов’язання.

Як діяти?

Перш ніж ухвалювати рішення, дайте собі час розібратися у своїх почуттях. Можливо, варто спробувати відверто поговорити з партнером чи звернутися до психолога.

"Але якщо ви розумієте, що всі спроби змінити ситуацію безрезультатні, то завершення стосунків може стати кроком до вашого внутрішнього спокою й нових можливостей. Пам'ятайте: розлучитися не означає зазнати поразки. Іноді це найкращий спосіб проявити любов до себе", - резюмує Віталій Курсік.