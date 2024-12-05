Названо імена найпопулярніших зірок 2024 року за версією IMDb

Популярний серед кіноманів сервіс для оцінювання фільмів IMDb назвав найпопулярніших знаменитостей цього року.
Хто опинився у списку та в яких стрічках зіграли ці зірки, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на портал IMDb.
Рейтинг очолила американська акторка Сідні Свіні, відома багатьом шанувальникам роллю у романтичному фільмі "Люблю тебе ненавидіти". Ця кінострічка вийшла на екрани минулої зими. Серед інших її проєктів - "Ейфорія", "Оповідь служниці", "Мадам Павутина" та інші.
На другому місці опинилася акторка Елла Пернелл, яка зіграла у фільмах "Фолаут", "Дім дивних дітей міс Сапсан" та "Черчилль".
Третє місце дісталося акторці Крістін Міліоті. Її творчі здобутки можна побачити у стрічках "Як я зустрів вашу маму", "Пінгвін", "Чорне дзеркало" та інших.
Четверта позиція - акторка Ейса Гонсалес, яка зіграла у фільмах "Міністерство на джентльменської війни", "Містер і місіс Сміт", "Форсаж: Гоббс та Шоу".
П'яте місце дісталося колезі Сідні Свіні з фільму "Люблю тебе ненавидіти" - актору Глену Пауеллу. Він також зіграв у роботах "Погані хлопці", "Щелепа", "Темний лицар повертається".
Шосте місце зайняв актор Баррі Кеоган, відомий ролями у фільмах "Дюнкерк", "Гладіатор 2", "Чорнобиль" та інших.
На сьомому місці - акторка Нікола Кохлан, яка зіграла у стрічках "Барбі" і "Бріджертони".
Восьме місце - актор Ів Г'юсон. Її фільмографія включає фільми "Чудова пара", "Лікарня Нікербокер", "Вокер" та інші проєкти.
Дев'ята позиція дісталася акторці Дафні Кін, яка зіграла у кінороботах "Логан", "Дедпул і Росомаха".
Десяте місце у списку посіла Ребекка Фергюсон, відома роботою у фільмах "Дюна", "Доктор Сон", "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв", "Люди в чорному: Інтернешнл".
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