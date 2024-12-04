Spotify назвав найпопулярніші пісні 2024 року в Україні

Названо топ-10 пісень, які українці найчастіше слухали у Spotify (колаж: РБК-Україна)

Spotify оприлюднив список найпопулярніших пісень і артистів в Україні за 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на плейлист Wrapped.