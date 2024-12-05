Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDb

Популярный среди киноманов сервис для оценки фильмов IMDb назвал самых популярных знаменитостей этого года.
Кто оказался в списке и в каких фильмах сыграли эти звезды, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал IMDb.
Рейтинг возглавила американская актриса Сидни Суини, известная многим поклонникам ролью в романтическом фильме "Люблю тебя ненавидеть". Эта кинолента вышла на экраны прошлой зимой. Среди других ее проектов - "Эйфория", "Рассказ служанки", "Мадам Паутина" и другие.
На втором месте оказалась актриса Элла Пернелл, сыгравшая в фильмах "Фолаут", "Дом странных детей мисс Сапсан" и "Черчилль".
Третье место досталось актрисе Кристин Милиоти. Ее творческие достижения можно увидеть в лентах "Как я встретил вашу маму", "Пингвин", "Черное зеркало" и других.
Четвертая позиция - актриса Эйса Гонсалес, сыгравшая в фильмах "Министерство на джентльменской войне", "Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Гоббс и Шоу".
Пятое место досталось коллеге Сидни Суини из фильма "Люблю тебя ненавидеть" - актеру Гленну Пауэллу. Он также сыграл в работах "Плохие парни", "Челюсть", "Темный рыцарь возвращается".
Шестое место занял актер Барри Кеоган, известный ролями в фильмах "Дюнкерк", "Гладиатор 2", "Чернобыль" и других.
На седьмом месте - актриса Никола Кохлан, сыгравшая в лентах "Барби" и "Бриджертоны".
Восьмое место - актер Ив Гьюсон. Ее фильмография включает фильмы "Великолепная пара", "Больница Никербокер", "Уокер" и другие проекты.
Девятая позиция досталась актрисе Дафни Кин, сыгравшей в кинороботах "Логан", "Дедпул и Росомаха".
Десятое место в списке заняла Ребекка Фергюсон, известная работой в фильмах "Дюна", "Доктор Сон", "Миссия невыполнимая: Нация изгоев", "Люди в черном: Интернешнл".
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