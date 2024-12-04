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Названо найвидатнішу поп-зірку XXI століття

Середа 04 грудня 2024 14:20
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Названо найвидатнішу поп-зірку XXI століття Хто став найвидатнішою поп-зіркою XXI століття (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська співачка, музичний продюсер, рекордсменка за кількістю премій "Греммі" Бейонсе очолила рейтинг найвидатніших поп-виконавців XXI століття за версією Billboard.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт видання.

"Бейонсе очолює наш редакційний список, складений співробітниками на основі її 25-річного впливу, впливу та еволюції", - написав Ендрю Унтербергер із Billboard.

Видання зазначило, що Бейонсе - найтитулованіша виконавиця, яка отримала рекордні 32 "Греммі", а також 27 премій Billboard Music Awards.

Названо найвидатнішу поп-зірку XXI століття

Бейонсе (фото: Getty Images)

2-ге місце посіла 35-річна співачка Тейлор Свіфт.

"Хоча Тейлор Свіфт є найбільшою поп-зіркою століття за цифрами - від продажів альбомів до стрімів і домінування в турах, - наша редакційна колегія обрала Бейонсе як нашу найвеличнішу поп-зірку століття, ґрунтуючись на її повних 25 роках впливу, еволюції та впливу", - вказано в статті.

Названо найвидатнішу поп-зірку XXI століття

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

У журналі також зазначено, що майже ніхто з артистів не зможе зрівнятися з Бейонсе у виконавських здібностях, визнанні критиків, впливі індустрії, а також у комерційному успіху.

Третє місце дісталося співачці Ріанні. Наступними ж йдуть Дрейк, Леді Гага, Брітні Спірс, Канье Вест, Джастін Бібер, Ариана Гранде та Адель.

До слова, Billboard склав рейтинг 25 найкращих поп-артистів за останні 25 років, починаючи з серпня. До списку потрапили виконавці, які зробили значний внесок у поп-музику та стали символами її величі на рубежі тисячоліть.

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