Названо найвидатнішу поп-зірку XXI століття

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт видання.

"Бейонсе очолює наш редакційний список, складений співробітниками на основі її 25-річного впливу, впливу та еволюції", - написав Ендрю Унтербергер із Billboard.

Видання зазначило, що Бейонсе - найтитулованіша виконавиця, яка отримала рекордні 32 "Греммі", а також 27 премій Billboard Music Awards.

Бейонсе (фото: Getty Images)

2-ге місце посіла 35-річна співачка Тейлор Свіфт.

"Хоча Тейлор Свіфт є найбільшою поп-зіркою століття за цифрами - від продажів альбомів до стрімів і домінування в турах, - наша редакційна колегія обрала Бейонсе як нашу найвеличнішу поп-зірку століття, ґрунтуючись на її повних 25 роках впливу, еволюції та впливу", - вказано в статті.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

У журналі також зазначено, що майже ніхто з артистів не зможе зрівнятися з Бейонсе у виконавських здібностях, визнанні критиків, впливі індустрії, а також у комерційному успіху.

Третє місце дісталося співачці Ріанні. Наступними ж йдуть Дрейк, Леді Гага, Брітні Спірс, Канье Вест, Джастін Бібер, Ариана Гранде та Адель.

До слова, Billboard склав рейтинг 25 найкращих поп-артистів за останні 25 років, починаючи з серпня. До списку потрапили виконавці, які зробили значний внесок у поп-музику та стали символами її величі на рубежі тисячоліть.