Названо імена найпопулярніших зірок 2024 року за версією IMDb

Популярний серед кіноманів сервіс для оцінювання фільмів IMDb назвав найпопулярніших знаменитостей цього року.

Хто опинився у списку та в яких стрічках зіграли ці зірки, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на портал IMDb .

Найпопулярніші зірки 2024 року

Рейтинг очолила американська акторка Сідні Свіні, відома багатьом шанувальникам роллю у романтичному фільмі "Люблю тебе ненавидіти". Ця кінострічка вийшла на екрани минулої зими. Серед інших її проєктів - "Ейфорія", "Оповідь служниці", "Мадам Павутина" та інші.

Кадр з фільму "Люблю тебе ненавидіти" (фото: Кінорум)

На другому місці опинилася акторка Елла Пернелл, яка зіграла у фільмах "Фолаут", "Дім дивних дітей міс Сапсан" та "Черчилль".

Елла Пернелл у фільмі "Дім дивних дітей Міс Сапсан" (фото: Кінорум)

Третє місце дісталося акторці Крістін Міліоті. Її творчі здобутки можна побачити у стрічках "Як я зустрів вашу маму", "Пінгвін", "Чорне дзеркало" та інших.

Крістін Міліоті у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" (фото: Кінорум)

Четверта позиція - акторка Ейса Гонсалес, яка зіграла у фільмах "Міністерство на джентльменської війни", "Містер і місіс Сміт", "Форсаж: Гоббс та Шоу".

Ейса Ґонсалес у фільмі "На драйві" (фото: Кінорум)

П'яте місце дісталося колезі Сідні Свіні з фільму "Люблю тебе ненавидіти" - актору Глену Пауеллу. Він також зіграв у роботах "Погані хлопці", "Щелепа", "Темний лицар повертається".

Кадри з фільму "Люблю тебе ненавидіти" (фото: Кінорум)

Шосте місце зайняв актор Баррі Кеоган, відомий ролями у фільмах "Дюнкерк", "Гладіатор 2", "Чорнобиль" та інших.

Баррі Кеоган у фільмі "Чорнобиль" (фото: Кінорум)

На сьомому місці - акторка Нікола Кохлан, яка зіграла у стрічках "Барбі" і "Бріджертони".

Нікола Кохлан у серіалі "Бріджертони" (фото: Кінорум)

Восьме місце - актор Ів Г'юсон. Її фільмографія включає фільми "Чудова пара", "Лікарня Нікербокер", "Вокер" та інші проєкти.

Ів Г'юсон у серіалі "В її очах" (фото: Кінорум)

Дев'ята позиція дісталася акторці Дафні Кін, яка зіграла у кінороботах "Логан", "Дедпул і Росомаха".

Дафні Кін у фільмі "Лоґан: Росомаха" (фото: Кінорум)

Десяте місце у списку посіла Ребекка Фергюсон, відома роботою у фільмах "Дюна", "Доктор Сон", "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв", "Люди в чорному: Інтернешнл".

Ребекка Фергюсон у фільмі "Місія неможлива: Фолаут" (фото: Кінорум)