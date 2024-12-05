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Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDb

Четверг 05 декабря 2024 07:26
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Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDb Сидни Суини возглавила рейтинг самых популярных звезд 2024 года (фото: Кинорум)
Автор: Любовь Блажко

Популярный среди киноманов сервис для оценки фильмов IMDb назвал самых популярных знаменитостей этого года.

Кто оказался в списке и в каких фильмах сыграли эти звезды, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал IMDb.

Самые популярные звезды 2024 года

Рейтинг возглавила американская актриса Сидни Суини, известная многим поклонникам ролью в романтическом фильме "Люблю тебя ненавидеть". Эта кинолента вышла на экраны прошлой зимой. Среди других ее проектов - "Эйфория", "Рассказ служанки", "Мадам Паутина" и другие.

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbКадр из фильма "Люблю тебя ненавидеть" (фото: Кинорум)

На втором месте оказалась актриса Элла Пернелл, сыгравшая в фильмах "Фолаут", "Дом странных детей мисс Сапсан" и "Черчилль".

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbЭлла Пернелл в фильме "Дом странных детей Мисс Сапсан" (фото: Кинорум)

Третье место досталось актрисе Кристин Милиоти. Ее творческие достижения можно увидеть в лентах "Как я встретил вашу маму", "Пингвин", "Черное зеркало" и других.

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbКристин Милиоти в фильме "Волк с Уолл-стрит" (фото: Кинорум)

Четвертая позиция - актриса Эйса Гонсалес, сыгравшая в фильмах "Министерство на джентльменской войне", "Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Гоббс и Шоу".

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbЭйса Гонсалес в фильме "На драйве" (фото: Кинорум)

Пятое место досталось коллеге Сидни Суини из фильма "Люблю тебя ненавидеть" - актеру Гленну Пауэллу. Он также сыграл в работах "Плохие парни", "Челюсть", "Темный рыцарь возвращается".

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbНазваны имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbФото из фильма "Люблю тебя ненавидеть" (фото: Кинорум)

Шестое место занял актер Барри Кеоган, известный ролями в фильмах "Дюнкерк", "Гладиатор 2", "Чернобыль" и других.

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbБарри Кеоган в фильме "Чернобыль" (фото: Кинорум)

На седьмом месте - актриса Никола Кохлан, сыгравшая в лентах "Барби" и "Бриджертоны".

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbНикола Кохлан в сериале "Бриджертоны" (фото: Кинорум)

Восьмое место - актер Ив Гьюсон. Ее фильмография включает фильмы "Великолепная пара", "Больница Никербокер", "Уокер" и другие проекты.

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbИв Хьюсон в сериале "В ее глазах" (фото: Кинорум)

Девятая позиция досталась актрисе Дафни Кин, сыгравшей в кинороботах "Логан", "Дедпул и Росомаха".

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbДафни Кин в фильме "Логан: Росомаха" (фото: Кинорум)

Десятое место в списке заняла Ребекка Фергюсон, известная работой в фильмах "Дюна", "Доктор Сон", "Миссия невыполнимая: Нация изгоев", "Люди в черном: Интернешнл".

Названы имена самых популярных звезд 2024 года по версии IMDbРебекка Фергюсон в фильме "Миссия невозможна: Фолаут" (фото: Кинорум)

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