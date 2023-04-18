Названо ідеальну температуру в кімнаті для сну вночі

Яка ідеальна температура для спальні?

Ви знаєте, що зміни температури можуть вплинути на якість вашого сну. Підвищення градусів або навіть пік спеки може бути достатньо, щоб повністю зруйнувати якість вашого сну.

Дослідження, проведене датськими вченими з Копенгагенського університету в період з 2015 по 2017 рік, опубліковане в журналі One Earth і сайті Franceinfo, продемонструвало, що як тільки температура повітря досягає 25 градусів, ймовірність того, що ви спатимете погано, збільшується в 3,5 разів.

Знайте, температура у спальні не повинна перевищувати 19 градусів. За даними Національного інституту сну Франції, температура спальні або кімнати, в якій ви засинаєте, повинна коливатися між 16° та 18°C. Таким чином, це сприятиме сну, полегшуючи дихання, стверджує доктор Ален Мюзе.

Якщо з якоїсь причини ви надаєте перевагу, щоб у вашій спальні було дуже холодно, коли ви лягаєте спати, вам доведеться змінити свої звички.

Простіше кажучи, занадто низька або занадто висока температура буде турбувати ваше тіло, яке намагається використовувати енергію для регулювання нашої температури, що фактично затримує фазу сну.

Як ви вже зрозуміли, ваш сон тісно пов'язаний з температурою вашої спальні, тому зробіть так, щоб якнайшвидше дістатися до обіймів Морфея.