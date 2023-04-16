Приберіть ці речі зі своєї спальні: вони позбавляють вас відпочинку та сну

Якість сну має велике значення для нашого самопочуття, повноцінного відпочинку, настрою, когнітивних здібностей і навіть ваги. Тому сон і місце для нього має бути ретельно обладнано, з особливим підходом до того, що може перешкодити мозку повноцінно відпочити.

Яких предметів не повинно бути в нашій спальні чи у просторі біля ліжка – читайте у матеріалі нижче.

Електроніка та техніка

Ідеальний варіант - окрема кімната, в якій немає телевізорів, комп'ютера, смартфонів. Насправді таку спальню облаштувати складно і часом просто неможливо. Тому постарайтеся звести до мінімуму кількість техніки біля ліжка.

Річ у тому, що будь-яка електроніка та техніка сильно впливає на психіку людини. Такі предмети асоціюються з дією, а спальня та ліжко повинні чітко сигналізувати про сон, а також про секс. Привчіться використовувати ліжко тільки за призначенням і ваш мозок автоматично запускатиме процес підготовки до сну щоразу, коли ви лягаєте в ліжко.

Не грайте в ігри, не дивіться телевізор, не вчіться і не працюйте в ліжку, а тим більше - не приймайте в ньому їжу.

Світлові індикатори

Ми їх практично не помічаємо і звикаємо до їхньої присутності біля ліжка. Червоний вогник увімкненого в розетку телевізора або комп'ютера, індикатор заряджання пилососа, підсвічування клавіатури, вогники на зарядці телефону.

Однак навіть таке слабке світло здатне порушувати вироблення в організмі гормону мелатоніну. А він є найважливішим елементом для здорового сну та процесу засинання. Якщо при вимкненому світлі в кімнаті ви бачите світло різних індикаторів, то пам'ятайте, що кожен з них заважає вам заснути. Якщо їх багато, то вони спричиняють вашу розбитість і втому вранці.

Виносити всю техніку з дому необов'язково – витягуйте їх з розетки, частину – ставте на зарядку в іншій кімнаті. У крайньому разі - заклейте лампочки, щоб світло не проникало.

Галасливі предмети

Гул комп'ютера, годинник, що цокає, і навіть жалюзі або щільні штори, які шарудять на вітрі - все це навантажує вашу нервову систему, яка і так розхитана. При стані підвищеної тривожності організм гостро реагує на будь-які сторонні звуки.

Напевно, кожна людина хоча б раз у житті стикалася з ситуацією, коли півночі заважали заснути цокаючий годинник або кран, що капає.

Шовкова або синтетична постільна білизна

Так, влітку на шовкових простирадлах спати дуже приємно. Поки вони не нагріваються від тепла вашого тіла, не починають просочуватися потом і прилипати до тіла. Взимку на таких простирадлах холодно і незатишно.

Тіло на такій білизні ковзає, і часом людина всю ніч крутиться, бо саме тканина заважає заснути. Замініть цю білизну на щось більш комфортне та практичне.

Тонкі штори

Здавалося б, які стосунки мають штори до ліжка. А виявилося, що пряме. Люди, які замінили тонкі штори на щільніші або жалюзі, відзначають, що їх сон став довшим на кілька годин.

Світловий день впливає на наші біоритми й тому ми прокидаємося раніше, коли під час світанку сонце починає освітлювати кімнату та ліжко. Розв'язувати цю проблему можна простою заміною штор.

Яскраві предмети

Спальня – ваше місце відпочинку та сну, тому колірна гама має відповідати призначенню приміщення. Атмосфера має бути розслаблюючою, знімати напругу та сприяти сну.

Не варто використовувати яскраві та помітні кольори, кислотні відтінки – вони збуджують сенсорний аналізатор і мозок опиняється у стані нервового збудження. Уникайте червоні, помаранчеві, яскраво-сині, рожеві та жовті відтінки – це стосується стін, шпалер, картин, меблів, ліжка, пледів та подушок.

Найкраще для спальні підійдуть світло-зелений, блакитний, бежевий, ніжні пастельні відтінки.

Портрети, картини та малюнки

Найнебезпечнішими для спальні вважаються портрети з великими зображеннями обличчя. Сприйняття людини спрямовано те що, щоб розрізняти обличчя інших людей. Таким чином, наша увага вираховує з величезної кількості інформації тільки найважливіше. Цей процес починається з народження, і немовлята вчаться з перших днів розрізняти обличчя найближчих людей.

Зображення погляду людини здатне впливати на мозок. І розміщення такого портрета у спальні може стимулювати автоматичний запуск мимовільної уваги.

Одяг для сну

Одяг, в якому ви спите, не повинен бути тісним або незручним. Будь-яка піжама, шорти з футболкою повинні бути комфортними, без стягуючих гумок, швів, що впиваються. Матеріал має бути м'яким та приємним.

Для повноцінного сну ваш одяг має бути таким, щоб не заважати повноцінно відпочивати.

Нічого зайвого

Експерти рекомендують не захаращувати свої кімнати та місця для сну зайвими предметами. Якщо у вас окрема спальня, то в ній має бути ліжко для сну, тумбочка ліжка і, якщо потрібно - платтяна шафа, яка щільно закривається.

Бажано прибрати:

Підставки для ніг та полички

Красиві дрібниці для краси

Статуетки, сувеніри, іграшки

Гобелени

Квіти

Купу подушок

Майже всі ці предмети - пилозбірники, з яких видалити пил та бруд цілком неможливо.

Не варто також ставити в спальні багато квітів у горщиках. Вони виробляють кисень, але не так багато, щоб забезпечити все приміщення. Земля в горщиках підсихає й у повітря викидається багато пилу, спори, грибки.

Краще – частіше провітрювати, а в теплий час тримати відчиненим вікно. А також часто робити вологе прибирання та витирати пил.