Чи можна спати із мокрим волоссям? Експерт розповіла про наслідки такої звички

Якісний догляд за волосся передбачає не лише користування правильними косметичними засобами. Дуже важливим є ритуал підготовки до сну. Багато жінок не сушать на ніч волосся й лягають спати із вологими пасмами, але цього не варто робити.

Про це розповіла експерт із догляду за волоссям Lena Barly на своїй сторінці в Instagram .

Як захистити волосся на ніч

"Підготовка локонів до сну - це прості кроки, які легко додати у свою щоденну рутину, адже те, як ви зав‘язуєте волосся, на якій подушці спите, чи контролюєте температуру у кімнаті - зробить його вразливим і беззахисним або гарним і блискучим", - пише експерт.

Lena Barly радить дотримуватись наступних порад.

Лягайте із сухим волоссям

У мокрому стані навіть ідеальне волосся стає більш вразливим, ігноруючи цей факт ми самостійно зайвий раз травмуємо його, якщо лягаємо спати із вологими пасмами.

Зав‘язуйте волосся на ніч

Здається найкомфортнішим саме розкидати пасма по подушці, але зав'язати його на ніч - є важливим кроком у збереженні якості локонів. Таким чином ми захищаємо тонкі пасма на потилиці від сплутування, а зачіску від заломів. Чим вище дозволяє довжина зібрати волосся, тим більше отримуєте об‘єму зранку.

Використовуйте шовкову гумку

Під час сну ми багато разів повертаємо голову вправо-вліво, крутимось на подушці і волосся вночі може сильно заплутатись від жорсткої абразивної гумки, ламкість кінчиків починається саме звідси.

Зменште температуру у спальні

Сон при високій температурі у кімнаті ніколи не буде ідеальним, а ще такі умови шкідливі для волосся. Прохолодний клімат у спальні збереже вашу укладку до ранку в ідеальному стані.