Названо горіхи, які треба їсти на сніданок. Вони змусять мозок працювати

Щоденна порція волоських горіхів на сніданок може стати ключем до покращення когнітивних функцій. 50 грамів цих горіхів здатні прискорити реакцію та покращити пам'ять протягом дня, порівняно зі звичайним сніданком.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Горіхи та когнітивні функції

Харчування відіграє важливу роль у підтримці когнітивного здоров'я. Волоські горіхи, зокрема, містять корисні речовини, такі як омега-3 жирні кислоти, білки та флавоноїди, які позитивно впливають на роботу мозку.

Дослідження показують, що регулярне вживання горіхів покращує пам'ять, швидкість обробки інформації та когнітивну гнучкість. Експерименти на гризунах також продемонстрували, що волоські горіхи сприяють покращенню робочої пам'яті та навчання.

Результати дослідження: покращення реакції та пам'яті

В експерименті, в якому взяли участь 32 молодих людини, було виявлено, що сніданок з волоськими горіхами покращує швидкість реакції протягом дня. Пізніше також спостерігалося покращення пам'яті.

Дослідження мозкової активності показало, що волоські горіхи допомагають мозку працювати ефективніше під час складних завдань. Аналіз крові виявив позитивні зміни в рівнях глюкози та жирних кислот, що також впливають на роботу мозку.

Згідно з результатами, після сніданку з волоськими горіхами в учасників покращувалась швидкість реакції протягом дня, в той час, як поліпшення пам'яті спостерігалося пізніше впродовж дня.

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