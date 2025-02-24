Які продукти слід їсти навесні, щоб отримати більше вітаміну E?

Вітамін Е необхідний для здоров'я в цілому, хорошого стану шкіри та волосся. Навесні варто додати у раціон продукти, які містять такий вітамін.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт WebMD .

Навіщо потрібен вітамін Е

Вітамін Е є жиророзчинним вітаміном. Основна його роль - діяти як антиоксидант. Деякі антиоксиданти захищають клітини від вільних радикалів (неспарених електронів).

Такий вітамін відіграє важливу роль у кількох функціях організму. Дефіцит вітаміну Е зустрічається рідко і зазвичай через проблеми з засвоєнням жиру, спричинені проблемами шлунково-кишкового тракту. З часом дефіцит може призвести до таких симптомів, як втрата рівноваги, м’язова слабкість або пошкодження сітківки ока.

Дослідження також показують, що низький рівень вітаміну Е при народженні може негативно вплинути на розвиток нервової системи дитини. Лікарі радять вагітним жінкам споживати рекомендовані 15 міліграмів на день, а жінкам, які годують груддю - до 19 міліграмів. Жінкам потрібно в середньому 7 мг на день, а чоловікам - близько 10 мг на день. Ці значення змінюються залежно від вашого способу життя. Отримання достатньої кількості вітаміну Е у раціоні може принести велику користь. Зміцнення імунної системи З віком здатність імунної системи боротися з інфекціями та хворобами може знизитися. Антиоксиданти у вітаміні Е, особливо альфа-токоферол, підвищують імунну відповідь організму. Ці антиоксиданти також борються з віковим пошкодженням клітин, яке пов’язане з багатьма хронічними захворюваннями, включаючи рак. Здоров'я очей Антиоксидантна активність вітаміну Е також може підтримувати довгострокове здоров’я очей. Когнітивне здоров'я

Вітамін Е може запобігти погіршенню пам’яті або уповільнити прогресування таких захворювань, як хвороба Альцгеймера. Антиоксиданти вітаміну Е разом із поживними речовинами, такими як вітаміни А та С, можуть допомогти підтримувати здоров’я мозку в довгостроковій перспективі. Здоров'я серця Вітамін Е може допомогти підтримувати здорову роботу серця. Отримання достатньої кількості вітаміну Е в складі здорової дієти знижує ризик серцевих нападів або смерті від серцевих захворювань .

Продукти з вітаміном Е Олія зародків пшениці 20 міліграмів на столову ложку містить 135% вашої добової норми. Олія зародків пшениці є найбагатшим природним джерелом вітаміну Е. Його можна використовувати як замінник більшості інших кулінарних олій. Приготування на високому вогні може знизити вміст вітамінів. Інші олії, такі як олія фундука, мигдалю та сафлору, також є хорошими джерелами вітаміну Е, але містять приблизно чверть кількості, присутньої в олії зародків пшениці.

Мигдаль У 23 грамах мигдалю міститься 7,3 міліграмів вітаміну Е. Ддослідження також пов’язують мигдаль із низкою переваг для здоров’я, включаючи зниження ризику ожиріння та серцевих захворювань. Насіння соняшнику Більшість насіння є чудовим джерелом вітаміну Е, але насіння соняшнику є особливо корисним. У 28 грамах містить 7,4 міліграма вітаміну Е, що становить половину денної потреби. Соняшникова олія містить лише приблизно одну третину вмісту вітаміну Е, ніж цілі насіння, але все ще є чудовим джерелом вітаміну. Кедрові горіхи Попри те, що мигдаль є горіхом з найвищим вмістом вітаміну Е, кедрові горіхи також додають значну кількість у раціон, близько 3 міліграмів на дві столові ложки Авокадо

Авокадо є багатим джерелом багатьох поживних речовин, таких як калій, омега-3 і вітаміни С і К. Половина авокадо також містить до 20% вашої потреби у вітаміні Е.