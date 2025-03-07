ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Названы орехи, которые надо есть на завтрак. Они заставят мозг работать

Пятница 07 марта 2025 11:15
UA EN RU
Названы орехи, которые надо есть на завтрак. Они заставят мозг работать Фото: Почему грецкие орехи надо есть на завтрак (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Ежедневная порция грецких орехов на завтрак может стать ключом к улучшению когнитивных функций. 50 граммов этих орехов способны ускорить реакцию и улучшить память в течение дня, по сравнению с обычным завтраком.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Орехи и когнитивные функции

Питание играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья. Грецкие орехи, в частности, содержат полезные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты, белки и флавоноиды, которые положительно влияют на работу мозга.

Исследования показывают, что регулярное употребление орехов улучшает память, скорость обработки информации и когнитивную гибкость. Эксперименты на грызунах также продемонстрировали, что грецкие орехи способствуют улучшению рабочей памяти и обучения.

Результаты исследования: улучшение реакции и памяти

В эксперименте, в котором приняли участие 32 молодых человека, было обнаружено, что завтрак с грецкими орехами улучшает скорость реакции в течение дня. Позже также наблюдалось улучшение памяти.

Исследование мозговой активности показало, что грецкие орехи помогают мозгу работать эффективнее во время сложных задач. Анализ крови выявил положительные изменения в уровнях глюкозы и жирных кислот, которые также влияют на работу мозга.

Согласно результатам, после завтрака с грецкими орехами у участников улучшалась скорость реакции в течение дня, в то время как улучшение памяти наблюдалось позже в течение дня.

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки
"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки