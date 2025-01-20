Названо фрукти і овочі, які найкраще їсти зі шкіркою, але є один нюанс

Чи знали ви, що викидаючи шкірку фруктів і овочів, ви позбавляєте себе багатого джерела поживних речовин, клітковини та фітонутрієнтів? Дослідження підтверджують, що саме у шкірці містяться біологічно активні сполуки, які знижують ризик діабету, запалень та навіть раку.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Дослідження, опубліковані у журналі Current Research in Food Science, показують, що шкірка яблук, персиків і хурми містить значно більше антиоксидантів (галлокатехін, епікатехін, епігаллокатехін), ніж м'якоть цих фруктів. У шкірці гранатів, за іншими дослідженнями, рівень антиоксидантів перевищує цей показник у м'якоті в кілька разів.
Вживання шкірки не лише збагачує раціон корисними речовинами, а й сприяє зменшенню харчових відходів. Крім того, деякі харчові виробники вже використовують екстракти шкірок для збагачення хліба, печива та інших продуктів.
Шкірка фруктів та овочів виконує захисну функцію для рослин: вона зберігає їх від впливу сонця, дощу та шкідників. Завдяки цьому в ній накопичуються фітохімічні речовини, які приносять користь і людському організму, наприклад, захищають клітини від пошкоджень, спричинених забруднювачами чи ультрафіолетовим випромінюванням.
Шкірка яблук містить на 300% більше вітаміну К, на 140% більше вітаміну А і на 110% більше вітаміну С, ніж м’якоть. Також вона багата на клітковину та антиоксидант кверцетин, який зміцнює імунітет. Їжте яблука зі шкіркою сирими, печеними або додайте до випічки.
Шкірка моркви має у 5 разів більше фенольних кислот, ніж її серцевина, а також містить каротиноїди, вітамін К та ніацин. Перед вживанням достатньо ретельно промити її щіткою.
Шкірка апельсинів, лимонів, грейпфрутів та лаймів багата на вітамін С, каротиноїди та антиоксидант гесперидин, який знижує рівень запалень та регулює цукор у крові. Вживання цитрусової цедри знижує ризик раку шкіри, а її нейропротекторні властивості покращують роботу мозку. Цедру можна додавати до випічки, салатів, супів чи м'ясних страв.
Не вся шкірка є їстівною. Наприклад, шкірку динь, ананасів чи авокадо не варто вживати. Навіть їстівні шкірки потребують ретельного миття під проточною водою, оскільки на них можуть залишатися пестициди чи мікроби.
Додавання шкірки до раціону - це не лише користь для здоров’я, а й внесок у зменшення харчових відходів. Тож наступного разу, перш ніж зрізати шкірку, подумайте про її приховану користь.
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