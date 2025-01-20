Названы фрукты и овощи, которые лучше всего есть с кожурой, но есть один нюанс

Кожура: мощный источник антиоксидантов

Исследования, опубликованные в журнале Current Research in Food Science, показывают, что кожура яблок, персиков и хурмы содержит значительно больше антиоксидантов (галлокатехин, эпикатехин, эпигаллокатехин), чем мякоть этих фруктов. В кожуре гранатов, по другим исследованиям, уровень антиоксидантов превышает этот показатель в мякоти в несколько раз.

Употребление кожуры не только обогащает рацион полезными веществами, но и способствует уменьшению пищевых отходов. Кроме того, некоторые пищевые производители уже используют экстракты кожуры для обогащения хлеба, печенья и других продуктов.

Как кожура защищает растения и помогает человеку

Кожура фруктов и овощей выполняет защитную функцию для растений: она сохраняет их от воздействия солнца, дождя и вредителей. Благодаря этому в ней накапливаются фитохимические вещества, которые приносят пользу и человеческому организму, например, защищают клетки от повреждений, вызванных загрязнителями или ультрафиолетовым излучением.

Самые полезные кожуры фруктов и овощей

Яблоки

Кожура яблок содержит на 300% больше витамина К, на 140% больше витамина А и на 110% больше витамина С, чем мякоть. Также она богата клетчаткой и антиоксидантом кверцетином, который укрепляет иммунитет. Ешьте яблоки с кожурой сырыми, печеными или добавьте в выпечку.

Морковь

Кожура моркови имеет в 5 раз больше фенольных кислот, чем ее сердцевина, а также содержит каротиноиды, витамин К и ниацин. Перед употреблением достаточно тщательно промыть ее щеткой.

Цитрусовые

Кожура апельсинов, лимонов, грейпфрутов и лаймов богата витамином С, каротиноидами и антиоксидантом гесперидином, который снижает уровень воспалений и регулирует сахар в крови. Употребление цитрусовой цедры снижает риск рака кожи, а ее нейропротекторные свойства улучшают работу мозга. Цедру можно добавлять в выпечку, салаты, супы или мясные блюда.

Важные предостережения

Не вся кожура является съедобной. Например, кожуру дынь, ананасов или авокадо не стоит употреблять. Даже съедобные кожуры требуют тщательного мытья под проточной водой, поскольку на них могут оставаться пестициды или микробы.

Добавление кожуры в рацион - это не только польза для здоровья, но и вклад в уменьшение пищевых отходов. Поэтому в следующий раз, прежде чем срезать кожуру, подумайте о ее скрытой пользе.