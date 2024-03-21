Названо дати відкриття ZARA в Києві та Львові

Дати відкриття магазинів ZARA у Києві та Львові стали відомі після повідомлення про те, що мережа повертається в Україну .

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Inditex, Google maps.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме українці зможуть відвідати улюблені магазини.

Відкриття ZARA у Києві

В українській столиці низка магазинів ZARA можуть відкритися вже 3-5 квітня.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, 3 квітня можуть відкритися магазини за адресами:

Велика Окружна вулиця, 1, Київ, 08130

Дніпровська набережна, 12, Київ, 03081

Оболонський проспект, 1Б, Київ, 04205

На кілька днів пізніше - 5 квітня - заплановане відкриття магазинів ZARA за адресами:

SKY MALL, проспект Романа Шухевича, 2T, Київ, 02000

вулиця Берковецька, 6Д, Київ, 04128

Магазини ZARA у Києві (скріншот: google.com/maps)

Відкриття ZARA у Львові

Водночас у Львові магазини цієї мережі відкриються дещо пізніше - 11 квітня.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, в цей день можуть відкритися два магазини ZARA за адресами:

вулиця Під Дубом, 7Б, Львів, Львівська область, 79000

вулиця Стрийська, 30, Сокільники, Львівська область, 81130

Магазини ZARA у Львові (скріншот: google.com/maps)