Названо дати відкриття ZARA в Києві та Львові
Дати відкриття магазинів ZARA у Києві та Львові стали відомі після повідомлення про те, що мережа повертається в Україну.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме українці зможуть відвідати улюблені магазини.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Inditex, Google maps.
Відкриття ZARA у Києві
В українській столиці низка магазинів ZARA можуть відкритися вже 3-5 квітня.
Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, 3 квітня можуть відкритися магазини за адресами:
- Велика Окружна вулиця, 1, Київ, 08130
- Дніпровська набережна, 12, Київ, 03081
- Оболонський проспект, 1Б, Київ, 04205
На кілька днів пізніше - 5 квітня - заплановане відкриття магазинів ZARA за адресами:
- SKY MALL, проспект Романа Шухевича, 2T, Київ, 02000
- вулиця Берковецька, 6Д, Київ, 04128
Магазини ZARA у Києві (скріншот: google.com/maps)
Відкриття ZARA у Львові
Водночас у Львові магазини цієї мережі відкриються дещо пізніше - 11 квітня.
Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, в цей день можуть відкритися два магазини ZARA за адресами:
- вулиця Під Дубом, 7Б, Львів, Львівська область, 79000
- вулиця Стрийська, 30, Сокільники, Львівська область, 81130
Магазини ZARA у Львові (скріншот: google.com/maps)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи повернеться до роботи "центральний" магазин ZARA на Хрещатику.
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