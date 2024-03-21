ua en ru
Чт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названо дати відкриття ZARA в Києві та Львові

Четвер 21 березня 2024 12:45
UA EN RU
Названо дати відкриття ZARA в Києві та Львові ZARA повертається до роботи в Києві та Львові (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Дати відкриття магазинів ZARA у Києві та Львові стали відомі після повідомлення про те, що мережа повертається в Україну.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме українці зможуть відвідати улюблені магазини.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Inditex, Google maps.

Відкриття ZARA у Києві

В українській столиці низка магазинів ZARA можуть відкритися вже 3-5 квітня.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, 3 квітня можуть відкритися магазини за адресами:

  • Велика Окружна вулиця, 1, Київ, 08130
  • Дніпровська набережна, 12, Київ, 03081
  • Оболонський проспект, 1Б, Київ, 04205

На кілька днів пізніше - 5 квітня - заплановане відкриття магазинів ZARA за адресами:

  • SKY MALL, проспект Романа Шухевича, 2T, Київ, 02000
  • вулиця Берковецька, 6Д, Київ, 04128

Названо дати відкриття ZARA в Києві та Львові

Магазини ZARA у Києві (скріншот: google.com/maps)

Відкриття ZARA у Львові

Водночас у Львові магазини цієї мережі відкриються дещо пізніше - 11 квітня.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, в цей день можуть відкритися два магазини ZARA за адресами:

  • вулиця Під Дубом, 7Б, Львів, Львівська область, 79000
  • вулиця Стрийська, 30, Сокільники, Львівська область, 81130

Названо дати відкриття ZARA в Києві та Львові

Магазини ZARA у Львові (скріншот: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи повернеться до роботи "центральний" магазин ZARA на Хрещатику.

Читайте також, як змінився ринок праці через війну та мобілізацію в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Zara Київ Львів
NEWS
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ