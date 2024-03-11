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ZARA на Хрещатику не буде. Магазин здають в оренду за шалені гроші

Київ, Понеділок 11 березня 2024 15:30
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ZARA на Хрещатику не буде. Магазин здають в оренду за шалені гроші Магазин Zara на Хрещатику більше не працює (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Попри те, що мережа магазинів Zara повертається в Україну, популярного серед українців магазину на Хрещатику, схоже, не буде. Власник приміщення у центрі Києва вирішив знайти для нього нового орендаря.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про долю будівлі на Хрещатику, 23.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: OLX.ua, Inditex, THE Capital.

Що відомо про магазин Zara на Хрещатику

Про закриття "центрального" магазину Zara на Хрещатику стало відомо ще наприкінці 2022 року. Подейкували, що сталося це далеко не через війну в Україні.

Згідно з інформацією представників Inditex, це було "окреме закриття", що "чітко відповідає комерційним причинам".

Нещодавно українці дізнались, що один із найбільших міжнародних рітейлерів одягу - Inditex Group - повертається в Україну (саме до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).

Згідно з інформацією ЗМІ, Inditex планує відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів.

Водночас на платформі онлайн-оголошень OLX.ua з'явилась пропозиція щодо оренди будівлі за адресою: вул. Хрещатик, 23.

Якщо пошукати "центральну" Zara в Google, можна пересвідчитись, що магазин "закрито назавжди".

ZARA на Хрещатику не буде. Магазин здають в оренду за шалені гроші

Інформація щодо магазину Zara на Хрещатику (скріншот: https: google.com/search)

Що пропонують новому орендареві

Питанням оренди будівлі на Хрещатику, в якій раніше працювала Zara, опікується агентство нерухомості преміум-класу - THE Capital.

Згідно з оприлюдненим на OLX.ua оголошенням, вартість оренди становить 2 194 492 гривень (близько 57 150 доларів за нинішнім курсом).

При цьому ціна за один квадратний метр - 30 доларів на місяць.

"На оренду пропонується торгове приміщення площею 1915,2 метра квадратних, розташоване по вулиці Хрещатик, 23 "з-під магазину Zara", - йдеться в оголошенні.

Уточнюється, що це - окремо стояча будівля в центрі столиці на чотири поверхи.

Повідомляється також про площу різних поверхів:

  • підвал становить 192 метри квадратних
  • перший поверх - 668,7 метра квадратних
  • другий поверх - 331,7 метра квадратних
  • третій поверх - 771,8 метра квадратних

ZARA на Хрещатику не буде. Магазин здають в оренду за шалені гроші

Оголошення щодо оренди приміщення (скріншот: olx.ua)

Нагадаємо, дещо раніше МЗС підтвердило повернення мережі Inditex в Україну і звернулося до IKEA.

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Київ Zara Хрещатик Оренда нерухомості Магазини
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