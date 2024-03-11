ZARA на Хрещатику не буде. Магазин здають в оренду за шалені гроші
Попри те, що мережа магазинів Zara повертається в Україну, популярного серед українців магазину на Хрещатику, схоже, не буде. Власник приміщення у центрі Києва вирішив знайти для нього нового орендаря.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про долю будівлі на Хрещатику, 23.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: OLX.ua, Inditex, THE Capital.
Що відомо про магазин Zara на Хрещатику
Про закриття "центрального" магазину Zara на Хрещатику стало відомо ще наприкінці 2022 року. Подейкували, що сталося це далеко не через війну в Україні.
Згідно з інформацією представників Inditex, це було "окреме закриття", що "чітко відповідає комерційним причинам".
Нещодавно українці дізнались, що один із найбільших міжнародних рітейлерів одягу - Inditex Group - повертається в Україну (саме до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).
Згідно з інформацією ЗМІ, Inditex планує відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів.
Водночас на платформі онлайн-оголошень OLX.ua з'явилась пропозиція щодо оренди будівлі за адресою: вул. Хрещатик, 23.
Якщо пошукати "центральну" Zara в Google, можна пересвідчитись, що магазин "закрито назавжди".
Інформація щодо магазину Zara на Хрещатику (скріншот: https: google.com/search)
Що пропонують новому орендареві
Питанням оренди будівлі на Хрещатику, в якій раніше працювала Zara, опікується агентство нерухомості преміум-класу - THE Capital.
Згідно з оприлюдненим на OLX.ua оголошенням, вартість оренди становить 2 194 492 гривень (близько 57 150 доларів за нинішнім курсом).
При цьому ціна за один квадратний метр - 30 доларів на місяць.
"На оренду пропонується торгове приміщення площею 1915,2 метра квадратних, розташоване по вулиці Хрещатик, 23 "з-під магазину Zara", - йдеться в оголошенні.
Уточнюється, що це - окремо стояча будівля в центрі столиці на чотири поверхи.
Повідомляється також про площу різних поверхів:
- підвал становить 192 метри квадратних
- перший поверх - 668,7 метра квадратних
- другий поверх - 331,7 метра квадратних
- третій поверх - 771,8 метра квадратних
Оголошення щодо оренди приміщення (скріншот: olx.ua)
Нагадаємо, дещо раніше МЗС підтвердило повернення мережі Inditex в Україну і звернулося до IKEA.
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