ZARA на Хрещатику не буде. Магазин здають в оренду за шалені гроші

Попри те, що мережа магазинів Zara повертається в Україну , популярного серед українців магазину на Хрещатику, схоже, не буде. Власник приміщення у центрі Києва вирішив знайти для нього нового орендаря.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: OLX.ua, Inditex, THE Capital.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про долю будівлі на Хрещатику, 23.

Що відомо про магазин Zara на Хрещатику

Про закриття "центрального" магазину Zara на Хрещатику стало відомо ще наприкінці 2022 року. Подейкували, що сталося це далеко не через війну в Україні.

Згідно з інформацією представників Inditex, це було "окреме закриття", що "чітко відповідає комерційним причинам".

Нещодавно українці дізнались, що один із найбільших міжнародних рітейлерів одягу - Inditex Group - повертається в Україну (саме до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).

Згідно з інформацією ЗМІ, Inditex планує відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів.

Водночас на платформі онлайн-оголошень OLX.ua з'явилась пропозиція щодо оренди будівлі за адресою: вул. Хрещатик, 23.

Якщо пошукати "центральну" Zara в Google, можна пересвідчитись, що магазин "закрито назавжди".

Інформація щодо магазину Zara на Хрещатику (скріншот: https: google.com/search)

Що пропонують новому орендареві

Питанням оренди будівлі на Хрещатику, в якій раніше працювала Zara, опікується агентство нерухомості преміум-класу - THE Capital.

Згідно з оприлюдненим на OLX.ua оголошенням, вартість оренди становить 2 194 492 гривень (близько 57 150 доларів за нинішнім курсом).

При цьому ціна за один квадратний метр - 30 доларів на місяць.

"На оренду пропонується торгове приміщення площею 1915,2 метра квадратних, розташоване по вулиці Хрещатик, 23 "з-під магазину Zara", - йдеться в оголошенні.

Уточнюється, що це - окремо стояча будівля в центрі столиці на чотири поверхи.

Повідомляється також про площу різних поверхів:

підвал становить 192 метри квадратних

перший поверх - 668,7 метра квадратних

другий поверх - 331,7 метра квадратних

третій поверх - 771,8 метра квадратних

Оголошення щодо оренди приміщення (скріншот: olx.ua)