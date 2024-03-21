Названы даты открытия ZARA в Киеве и Львове
Даты открытия магазинов ZARA в Киеве и Львове стали известны после сообщения о том, что сеть возвращается в Украину.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно украинцы смогут посетить любимые магазины.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Inditex, Google maps.
Открытие ZARA в Киеве
В украинской столице ряд магазинов ZARA могут открыться уже 3-5 апреля.
Согласно информации, обнародованной в Google maps, 3 апреля могут открыться магазины по адресам:
- Большая Окружная улица, 1, Киев, 08130
- Днепровская набережная, 12, Киев, 03081
- Оболонский проспект, 1Б, Киев, 04205
Несколькими днями позже - 5 апреля - запланировано открытие магазинов ZARA по адресам:
- SKY MALL, проспект Романа Шухевича, 2T, Киев, 02000
- улица Берковецкая, 6Д, Киев, 04128
Магазины ZARA в Киеве (скриншот: google.com/maps)
Открытие ZARA во Львове
В то же время во Львове магазины этой сети откроются несколько позже - 11 апреля.
Согласно информации, обнародованной в Google maps, в этот день могут открыться два магазина ZARA по адресам:
- улица Под Дубом, 7Б, Львов, Львовская область, 79000
- улица Стрыйская, 30, Сокольники, Львовская область, 81130
Магазины ZARA во Львове (скриншот: google.com/maps)
Напомним, ранее мы рассказывали, вернется ли к работе "центральный" магазин ZARA на Крещатике.
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