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Названы даты открытия ZARA в Киеве и Львове

Четверг 21 марта 2024 12:45
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Названы даты открытия ZARA в Киеве и Львове ZARA возвращается к работе в Киеве и Львове (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Даты открытия магазинов ZARA в Киеве и Львове стали известны после сообщения о том, что сеть возвращается в Украину.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно украинцы смогут посетить любимые магазины.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Inditex, Google maps.

Открытие ZARA в Киеве

В украинской столице ряд магазинов ZARA могут открыться уже 3-5 апреля.

Согласно информации, обнародованной в Google maps, 3 апреля могут открыться магазины по адресам:

  • Большая Окружная улица, 1, Киев, 08130
  • Днепровская набережная, 12, Киев, 03081
  • Оболонский проспект, 1Б, Киев, 04205

Несколькими днями позже - 5 апреля - запланировано открытие магазинов ZARA по адресам:

  • SKY MALL, проспект Романа Шухевича, 2T, Киев, 02000
  • улица Берковецкая, 6Д, Киев, 04128

Названы даты открытия ZARA в Киеве и Львове

Магазины ZARA в Киеве (скриншот: google.com/maps)

Открытие ZARA во Львове

В то же время во Львове магазины этой сети откроются несколько позже - 11 апреля.

Согласно информации, обнародованной в Google maps, в этот день могут открыться два магазина ZARA по адресам:

  • улица Под Дубом, 7Б, Львов, Львовская область, 79000
  • улица Стрыйская, 30, Сокольники, Львовская область, 81130

Названы даты открытия ZARA в Киеве и Львове

Магазины ZARA во Львове (скриншот: google.com/maps)

Напомним, ранее мы рассказывали, вернется ли к работе "центральный" магазин ZARA на Крещатике.

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