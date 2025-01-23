Назван чай, в котором кальция в 22 раза больше, чем в молоке
Чай из листьев черной шелковицы содержит многочисленные преимущества для здоровья. Он известен из-за высокого содержания кальция, которого больше даже чем в молоке.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем полезен чай
Большое содержание кальция
Молочные продукты и определенная рыба, например лосось, форель и тунец, действительно являются естественными источниками кальция. Однако менее известные продукты могут заменить эти традиционные источники/
Это особенно важно при устранении дефицитов, которые могут привести к таким состояниям, как остеопороз, который ослабляет кости и является распространенным у пожилых людей. Хотя стакан молока может помочь, но чай из черной шелковицы может быть еще лучшим выбором, поскольку он обеспечивает до 22 раз больше кальция.
Такой чай давно используется в традиционной азиатской медицине.
Министерство здравоохранения Японии провело исследование, подчеркивая его преимущества по сравнению с молочными продуктами при остеопорозе.
Этот напиток способен регулировать уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему, способствует более здоровому старению (благодаря антиоксидантам), улучшает здоровье сердца и оказывает противовоспалительное действие.
Облегчает симптомы менопаузы
Листья растения обладает противовоспалительным, антисептическим, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным, противодиабетическим, ранозаживляющим и общеукрепляющим действием.
Чай из листьев шелковицы пьют для облегчения симптомов менопаузы, а также для нормализации жирового и углеводного обмена. Он помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови.
Регулярное потребление способствует нормализации артериального давления, разжижает кровь.
Чтобы приготовить чай, возьмите одну или две столовые ложки сухих листьев шелковицы и пол-литра воды. Вскипятите воду, засыпьте листья и дайте настояться 5-10 минут.
Также существуют диетические добавки, которые содержат экстракты шелковицы или специально обработанные формы активных компонентов.
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