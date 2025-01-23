Назван чай, в котором кальция в 22 раза больше, чем в молоке

Чай из листьев черной шелковицы содержит многочисленные преимущества для здоровья. Он известен из-за высокого содержания кальция, которого больше даже чем в молоке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем полезен чай

Большое содержание кальция

Молочные продукты и определенная рыба, например лосось, форель и тунец, действительно являются естественными источниками кальция. Однако менее известные продукты могут заменить эти традиционные источники/

Это особенно важно при устранении дефицитов, которые могут привести к таким состояниям, как остеопороз, который ослабляет кости и является распространенным у пожилых людей. Хотя стакан молока может помочь, но чай из черной шелковицы может быть еще лучшим выбором, поскольку он обеспечивает до 22 раз больше кальция.

Такой чай давно используется в традиционной азиатской медицине.

Министерство здравоохранения Японии провело исследование, подчеркивая его преимущества по сравнению с молочными продуктами при остеопорозе.

Этот напиток способен регулировать уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему, способствует более здоровому старению (благодаря антиоксидантам), улучшает здоровье сердца и оказывает противовоспалительное действие.

Облегчает симптомы менопаузы

Листья растения обладает противовоспалительным, антисептическим, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным, противодиабетическим, ранозаживляющим и общеукрепляющим действием.

Чай из листьев шелковицы пьют для облегчения симптомов менопаузы, а также для нормализации жирового и углеводного обмена. Он помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови.

Регулярное потребление способствует нормализации артериального давления, разжижает кровь.

Чтобы приготовить чай, возьмите одну или две столовые ложки сухих листьев шелковицы и пол-литра воды. Вскипятите воду, засыпьте листья и дайте настояться 5-10 минут.