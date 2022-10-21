Названі найкращі українські фільми 2022: список лауреатів престижної кінопремії

Цього року – тріумф у картини "Памфір". Цей повнометражний ігровий фільм здобув перемогу у п'яти номінаціях.

Творця фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука відзначили як Найкращого режисера та автора сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" за найкращий повнометражний дебют

Виконавець головної ролі у "Памфірі" Олександр Яцентюк отримав нагороду як Найкращий актор.

Олександр Яцентюк (фото: кадр з фільму "Памфір")

Про що фільм "Памфір"

Стрічка розповідає про чоловіка, який повертається після заробітків додому на західну Україну напередодні традиційного карнавалу Маланки та відновлює зв'язок зі своїм неспокійним минулим.

Кадр із фільму "Памфір" (фото: скріншот з відео)

Світова прем'єра фільму відбулася у програмі "Двотижневик режисерів" цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Інші лауреати премії "Кіноколо"

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" перемогла картина режисера та сценариста Наталки Ворожбит "Ти в порядку?" про травмовану війною українку в Європі.

Найкращим документальним фільмом назвали "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського про легендарного київського архітектора Флоріана Юр'єва.

Премію за Найкращий анімаційний фільм здобула картина "МИ, ЄВРОПА" Марини Степанської та Анни Дудко - буктрейлер до поеми Лорана Годе "Ми Європа. Бенкет народів".

Також спеціальні нагороди отримали документаліст та захисника Маріуполя Дмитро "Орест" Козацький, який став співрежисером фільму "Маріуполіс 2", і який показав усьому світові легендарні фотографії з "Азовсталі", пройшов ворожий полон.

Дмитро Козацький, прес-офіцер полку "Азов", захисник Маріуполя (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

А ще - режисер фільму "Маріуполіс 2" Мантас Кведаравічюс (посмертно). Його наприкінці березня взяли в полон та стратили російські окупанти під час зйомок фільму.

Найкращою актрисою визнали Оксану Черкашину, яка виконала головну роль у "Клондайку". До речі, це друга її статуетка "Кіноколо" після фільму "Погані дороги" у 2020).

Нагороду "За досягнення" здобули Станіслав Битюцкий, Альона Пензій, Олександр Телюк - кінознавці державного кіноархіву "Довженка-Центр", які цього року провели цикл публічних кінопоказів рідкісних українських стрічок "Дивне, химерне, фантастичне".