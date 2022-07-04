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Легендарная Кейт Бланшетт создала фильм о битве за Харьков: где его посмотреть

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 16:02
Легендарная Кейт Бланшетт создала фильм о битве за Харьков: где его посмотреть Кейт Бланшетт создала документальный фильм о битве за Харьков (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Голливудская актриса Кейт Бланшет вместе с экс-редактором британского телеканала Channel 4 News Бенджамином де Пиром создали документальный фильм о битве за Харьков.

Что известно об этом фильме и где его можно посмотреть - читайте в материале ниже.

Легендарная голливудская актриса Кейт Бланшетт - посол доброй воли в ООН, театральный деятель и продюсер.

Вместе с коллегами она сняла документальный фильм о Харькове - Ukraine: Life Under Attack. Роль рассказчика в фильме - у Кейт Бланшетт.

О чем фильм Ukraine: Life Under Attack

В фильме рассказывается история пожарного и двух фельдшеров, которые продолжают выполнять свою работу в зоне военных действий.

Также показываются тысячи украинцев, которые вынужденно покинули свои дома и переместились в подполье, чтобы избежать ракетных ударов и агрессии со стороны российских войск.

"Это на самом деле трогательный портрет жизни в Харькове и Харьковской области с точки зрения гражданских лиц и аварийно-спасательных служб, которые остались в городе во время российского вторжения", - подчеркнул исполнительный продюсер фильма Невин Мабро.

Бенджамин де Пир назвал этот фильм "данью уважения жителям Харькова".

Поддержка Кейт Бланшетт

Голливудская актриса Кейт Бланшетт активно поддерживают Украину и выступает послом доброй воли ООН. Недавно весь мир облетела фотография актрисы в сине-желтом костюме, который пошили на заказ в Greyscale.

Легендарная Кейт Бланшетт создала фильм о битве за Харьков: где его посмотретьЭтот костюм Бланшетт подарила для аукциона и все вырученные средства пойдут в УВКБ ООН.

Где можно посмотреть фильм Кейт Бланшетт о Харькове

Премьерный показ фильма Ukraine: Life Under Attack состоялся на британском телеканале Channel 4. На сайте телеканала он сейчас доступен и для просмотра нужна регистрация - по этой ссылке.

Также фильм можно посмотреть на официальном сайте Кейт Бланшетт - по этой ссылке.

Кстати, ранее мы писали о том, дочь Егоровой получила главную роль в американском фильме о войне России против Украины.

А еще мы рассказывали о том, в Украину приехал Шон Пенн, чтобы своими глазами увидеть преступления Путина.

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