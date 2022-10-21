Названы лучшие украинские фильмы 2022: список лауреатов престижной кинопремии

Состоялось церемония награждения лауреатов пятой Национальной премии кинокритиков "Киноколо", которая определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год.
Какие украинские киноленты получили престижную награду - читайте в материале ниже.
В этом году - триумф у картины "Памфир". Этот полнометражным игровым фильм одержал победу в пяти номинациях.
Создателя ленты Дмитрия Сухолиткого-Собчука отметили как Лучшего режиссера и автора сценария. Кроме того, его наградили премией "Открытие года" за лучший полнометражный дебют.
Исполнитель главной роли в "Памфире" Александр Яцентюк получил награду как Лучший актер.
Александр Яцентюк (фото: кадр из фильма "Памфир")
О чем фильм "Памфир"
Лента рассказывает о мужчине, который возвращается после заработков домой на западную Украину в преддверии традиционного карнавала Маланки и возобновляет связь со своим неспокойным прошлым.
Кадр из фильма "Памфир" (фото: скриншот с видео)
Мировая премьера фильма состоялась в программе "Двухнедельник режиссеров" нынешнего Каннского кинофестиваля.
В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" победила картина режиссера и сценариста Наталки Ворожбит "Ты в порядке?" о травмированной войной украинке в Европе.
Лучшим документальным фильмом назвали "Бесконечность по Флориану" Алексея Радинского о легендарном киевском архитекторе Флориане Юрьеве.
Премию за Лучший анимационный фильм завоевала картина "МЫ, ЕВРОПА" Марины Степанской и Анны Дудко - буктрейлер к поэме Лорана Годе "Мы Европа. Пир народов".
Также специальные награды получили документалист и защитника Мариуполя Дмитрий "Орест" Козацкий, ставший сорежиссером фильма "Мариуполис 2", и который показал всему миру легендарные фотографии из "Азовстали", прошел вражеский плен.
Дмитрий Козаццкий, пресс-офицер полка "Азов", защитник Мариуполя (фото: twitter.com/Kozatsky_D)
А еще - режиссер фильма "Мариуполис 2" Мантас Кведаравичюс (посмертно). Его в конце марта взяли в плен и казнили российские оккупанты во время съемок фильма.
Лучшей актрисой признали Оксану Черкашину, которая исполнила главную роль в "Клондайке". К слову, это вторая ее статуэтка "Киноколо" после фильма "Плохие дороги" в 2020).
Награду "За достижение" получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк - киноведы государственного киноархива "Довженко-Центр", которые в этом году провели цикл публичных кинопоказов редких украинских лент "Дивне, химерне, фантастичне".
Напомним, что в прошлые годы лучшими фильмами, отмеченными "Киноколо", были "Стоп-Земля", "Атлантида", "Домой" и "Донбасс".
Ранее сообщалось, что легендарная Кейт Бланшетт создала фильм о битве за Харьков.