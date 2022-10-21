Названы лучшие украинские фильмы 2022: список лауреатов престижной кинопремии

В этом году - триумф у картины "Памфир". Этот полнометражным игровым фильм одержал победу в пяти номинациях.

Создателя ленты Дмитрия Сухолиткого-Собчука отметили как Лучшего режиссера и автора сценария. Кроме того, его наградили премией "Открытие года" за лучший полнометражный дебют.

Исполнитель главной роли в "Памфире" Александр Яцентюк получил награду как Лучший актер.

Александр Яцентюк (фото: кадр из фильма "Памфир")

О чем фильм "Памфир"

Лента рассказывает о мужчине, который возвращается после заработков домой на западную Украину в преддверии традиционного карнавала Маланки и возобновляет связь со своим неспокойным прошлым.

Кадр из фильма "Памфир" (фото: скриншот с видео)

Мировая премьера фильма состоялась в программе "Двухнедельник режиссеров" нынешнего Каннского кинофестиваля.

Другие лауреаты премии "Киноколо"

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" победила картина режиссера и сценариста Наталки Ворожбит "Ты в порядке?" о травмированной войной украинке в Европе.

Лучшим документальным фильмом назвали "Бесконечность по Флориану" Алексея Радинского о легендарном киевском архитекторе Флориане Юрьеве.

Премию за Лучший анимационный фильм завоевала картина "МЫ, ЕВРОПА" Марины Степанской и Анны Дудко - буктрейлер к поэме Лорана Годе "Мы Европа. Пир народов".

Также специальные награды получили документалист и защитника Мариуполя Дмитрий "Орест" Козацкий, ставший сорежиссером фильма "Мариуполис 2", и который показал всему миру легендарные фотографии из "Азовстали", прошел вражеский плен.

Дмитрий Козаццкий, пресс-офицер полка "Азов", защитник Мариуполя (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

А еще - режиссер фильма "Мариуполис 2" Мантас Кведаравичюс (посмертно). Его в конце марта взяли в плен и казнили российские оккупанты во время съемок фильма.

Лучшей актрисой признали Оксану Черкашину, которая исполнила главную роль в "Клондайке". К слову, это вторая ее статуэтка "Киноколо" после фильма "Плохие дороги" в 2020).

Награду "За достижение" получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк - киноведы государственного киноархива "Довженко-Центр", которые в этом году провели цикл публичных кинопоказов редких украинских лент "Дивне, химерне, фантастичне".