Продовжуємо боротьбу далі: Дмитро "Орест" Козацький звернувся до українців

Пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький із позивним "Орестом" звернувся до українців після свого звільнення з полону.

На своїй сторінці в Twitter він поділився першими емоціями та розповів, яку фразу захисники Азовсталі використовували у розмові у полоні.

Дмитро Козацький повернувся додому через обмін полонених 21 вересня. Він уже зустрівся з мамою та сестрою. На фото видно, як він змарнів і схуд. Однак очі у "Ореста" світяться, і він має намір продовжувати боротьбу за Україну. Це він підтвердив і у своїх перших після полону постах у Twitter.

"Привіт, мій улюблений твіттер, щасливий знову бути з вами. Щасливий знову бути в Україні. Але ми маємо докласти зусиль, щоб усі, хто там залишився, повернувся додому найближчим часом, тільки тоді я буду щасливий повною мірою. в Україні! Продовжуємо боротьбу далі", - написав пресофіцер "Азова".

Фото: instagram.com/dasha_stilinski

Він додав, що щасливий обійняти своїх рідних та вдячний тим, хто допомагав провести обмін.

"Я щасливий, що нарешті зможу обійняти своїх найрідніших і вдячний усім, хто зробив цей обмін можливим. Найболючіше, що багато побратимів уже ніколи не побачать своїх родин після російського теракту в Оленівці", - додав "Орест".

Дмитро Козацький показав фото та назвав фразу, яка допомагала їм вижити у полоні. У цій фразі слово "якщо" потрібно замінити на "коли".

"Фраза, яку ми постійно виправляли в розмовах один з одним у полоні", - пояснив Козацький.

Хто такий Дмитро Козацький

Дмитро Козацький (Орест) - пресофіцер полку "Азов", його ще називали "очима" Азовсталі. Практично всі фотографії з бункерів у Маріуполі – авторства Козацького.

Рідні розповідали, що Дмитро змалку мріяв бути військовим кореспондентом. З 24 лютого він не випускав із рук фотокамеру та вів хроніку оборони Азовсталі.

Фото: Дмитро Козацький (twitter.com/Kozatsky_D)

У травні перед полоном Козацький відкрив доступ до свого диску з унікальними фотографіями.

Його серія знімків бійців з "Азовсталь" здобула золоту премію у категорії Press/War та друге місце - у загальній категорії Press на престижному міжнародному конкурсі у Франції.

Ще одну премію Козацький отримав у Польщі – на конкурсі Grand Press Photo 2022. Організатори повідомили, що сподіваються вручити диплом йому особисто та чекають його живого та здорового з полону.

Ось кілька фотографій із цієї серії:

Фото з архіву Дмитра Козацького, пресофіцера полку "Азов"

Дмитро Козацький один із небагатьох захисників Азовсталі, яким вдалося зв'язатися з рідними з полону.