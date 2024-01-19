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Названі країни Європи, в яких найлегше отримати громадянство

П'ятниця 19 січня 2024 12:41
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Названі країни Європи, в яких найлегше отримати громадянство Названо країни, в яких легше отримати громадянство (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Здобути громадянство в більшості країн Європи дуже складно і на цей процес може піти від 5 до 10 років. Однак у деяких країнах цей процес спрощений і щороку відмов не так уже й багато.

Про те, в яких країнах найпростіше отримати громадянство, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на дані Канадського імміграційного агентства CanadaCIS, опубліковані в ShengenVisaInfo.

Першу позицію у списку займає Швеція. За даними дослідження, у період з 2009 по 2021 рік ця країна стала найсприятливішою країною для надання громадянства незалежно від членства в ЄС.

Приблизно кожен десятий заявник отримує схвалення у Швеції. Також у цій країні високі показники прийому як чоловіків, так жінок.

Далі у списку йдуть Нідерланди, Ісландія та Португалія. Причому в Португалії громадянство набувають 6,6% жителів країн третього світу. Тобто кожен третій із 50 заявників стає володарем португальського паспорта. В інших країнах показник становить у середньому 4% (більше одного заявника з 25).

У дослідженні зазначені й ті країни, де приїжджим із країн третього світу найскладніше отримати громадянство. Виявилося, що Естонія надає статус лише 0,5% заявників.

Чоловікам в отриманні паспорта відмовляють частіше ніж жінкам. І дуже непросто стати громадянином Латвії, Литви чи Чехії. Найскладніше отримати громадянство в Данії.

Також важко отримати громадянство в Австрії, Ліхтенштейні та Словаччині, далі йдуть Словенія та Німеччина – менш як 1 особа з 50 заявників (2%).

Раніше ми писали, що частини українських біженців у країні ЄС дозволили залишитись лише до весни.

А ще й розповідали, що росіяни почали масово подавати документи на оформлення громадянства Молдови.

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