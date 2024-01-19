Названы страны Европы, в которых легче всего получить гражданство

Получить гражданство в большинстве стран Европы очень сложно и на этот процесс может уйти от 5 до 10 лет. Однако в некоторых странах этот процесс упрощен и ежегодно отказов не так уж и много.

О том, в каких странах проще всего получить гражданство, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Канадского иммиграционного агентства CanadaCIS, опубликованные в ShengenVisaInfo.

Первую позицию в списке занимает Швеция. По данным исследования, в период с 2009 по 2021 год эта страна стала самой благоприятной страной для предоставления гражданства, независимо от членства в ЕС.

Приблизительно каждый десятый заявитель получает одобрение в Швеции. Также в этой стране высокие показатели приема как для мужчин, так и для женщин.

Далее в списке идут Нидерланды, Исландия и Португалия. При чем в Португалии гражданство получают 6,6% жителей стран третьего мира. То есть, каждый третий из 50 заявителей становится обладателем португальского паспорта. В остальных странах показатель составляет в среднем 4% (более одного заявителя из 25).

В исследовании указаны и те страны, где приезжим из стран третьего мира сложнее всего получить гражданство. Оказалось, что Эстония дает статус только 0,5% заявителей.

Мужчинам в получении паспорта отказывают чаще, чем женщинам. И очень непросто стать гражданином Латвии, Литвы или Чехии. Сложнее всего получить гражданство в Дании.

Также сложно получить гражданство в Австрии, Лихтенштейне и Словакии, далее идут Словения и Германия - менее 1 человека из 50 заявителей (2%).