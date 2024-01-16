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Росіяни почали масово подавати документи на оформлення громадянства Молдови

Вівторок 16 січня 2024 20:03
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Росіяни почали масово подавати документи на оформлення громадянства Молдови Ілюстративне фото: росіяни почали масово подавати документи на оформлення громадянства Молдови (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Молдові заявили, що їх державні органи не справляються з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян. Станом на сьогодні 70% заявників є громадянами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Геополітична ситуація в регіоні, створена війною Росії проти України, призвела до збільшення кількості осіб, які бажають отримати молдовське громадянство", - заявляють у Молдові.

Зокрема відомо, що 70% заявників є громадянами РФ та 20% - України. Однак даних щодо конкретних цифр за кількістю осіб, які бажають отримати громадянство Молдови.

"У зв'язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, агентство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців замість нинішніх 20 днів", - заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції.

Ситуація в Молдові

Раніше проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.

Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.

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