Названі два кольори лаку для нігтів, які роблять вас старшим за свої роки

Лак для нігтів є постійною частиною манікюру. Але є кольори, яких краще уникати, особливо жінкам після 50 років. Невдала палітра може підкреслити судини на руках, сухість шкіри, пігментні плями.

На YouTube-каналі Hair Skin beauty назвали два кольори лаку для нігтів, від яких зрілі жінки повинні відмовитися, інакше вони ризикують виглядати старшими.

Що потрібно знати про руки після 50 років

Експерт із краси пояснив, що руки - це та частина тіла, на якій дуже швидко видно ознаки старіння.

З віком на наших руках неминуче з'являються "судинні зірочки" та "суха шкіра", але навіть у цьому випадку є прості способи, які дозволять жінкам виглядати молодшими.

Яких лаків краще уникати після 50 років

Від чорного кольору нігтів найкраще відмовитись назавжди.

Однак це не означає відмову від усіх темних кольорів на користь пастельних тонів, просто оберіть темно-синій і темно-сірий замість вугільно-чорного.

Також не варто використовувати у манікюрі зрілих жінок білий колір лаку. Вибирайте кремові відтінки та будьте на висоті.

"Виберіть колір, який поєднується з відтінком вашої шкіри", - радить експерт.

Однак остання рада б'юті-блогера полягала в тому, що жінки мають обирати відтінок, який їм підходить.

Справді, ніщо так не говорить про молодість, як впевненість у собі, тому дуже важливо, щоб жінки обирали колір, який приносить радість.