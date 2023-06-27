Названы два цвета лака для ногтей, которые делают вас старше своих лет

Лак для ногтей является неизменной частью маникюра. Но есть цвета, которых лучше избегать, особенно женщинам после 50 лет. Неудачная палитра может подчеркнуть сосуды на руках, сухость кожи, пигментные пятна.

На YouTube-канале Hair Skin beauty назвали два цвета лака для ногтей, от которых зрелые женщины должны отказаться, иначе они рискуют выглядеть старше.

Что нужно знать о руках после 50 лет

Эксперт по красоте объяснил, что руки - эта та часть тела, на которой очень быстро видны признаки старения.

С возрастом на наших руках неизбежно появляются "сосудистые звездочки" и "сухая кожа", но даже в этом случае есть простые способы, которые позволят женщинам выглядеть моложе.

Каких лаков лучше избегать после 50 лет

От черного цвета ногтей лучше всего отказаться навсегда.

Однако это не означает отказ от всех темных цветов в пользу пастельных тонов, просто выберите темно-синий и темно-серый вместо угольно-черного.

Также не стоит использовать в маникюре зрелых женщин белый цвет лака. Выбирайте кремовые оттенки лака и будьте на высоте.

"Выберите цвет, который сочетается с оттенком вашей кожи", - советует эксперт.

Однако последний совет бьюти-блогера заключался в том, что женщины должны выбирать оттенок, который им подходит.

Действительно, ничто так не говорит о молодости, как уверенность в себе, поэтому очень важно, чтобы женщины выбирали цвет, который приносит им радость.