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Маникюр с гель-лаком может быть опасен: врач назвала скрытую угрозу

Пятница 21 августа 2020 17:33
Маникюр с гель-лаком может быть опасен: врач назвала скрытую угрозу
Маникюр с гель-лаком может быть опасным (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Дерматолог рассказала про скрытую опасность маникюра и педикюра с гель-лаком

Маникюр с гель-лаком, который сегодня является очень популярной и регулярной процедурой для многих женщин, несет скрытую угрозу. И все дело в лампах, которой просушивают покрытие.

Эта процедура для современной женщины стала привычной, ведь ноготки нужно обновлять каждые 2-4 недели. Ногтевую пластину покрывают специальным лаком и быстро просушивают в лампе с ультрафиолетовым светом. Но, как объяснила украинская врач-дерматолог Виктория Миронюк, это может нести угрозу, о которой почему-то все молчат.

Все дело в ультрафиолете, который является фактором риска рака кожи. Кроме того, частый маникюр может привести к ускорению старения кожи на руках и ногах.

"Женщины, которые часто делают маникюр с гель-лаком, должны учитывать риск рака кожи, потому что ультрафиолетовый свет, необходимое для полимеризации покрытия, является фактором риска рака кожи. Кроме того, фотоповреждения от ультрафиолетовых и LED ламп может привести к косметическим изменениям кожи кистей и стоп (фотостарение)", - рассказала Виктория.

Дерматолог советует перед маникюром (педикюром) наносить солнцезащитный крем с широким спектром на руки или стопы. Сделать это лучше за 30-40 минут до процедуры, чтобы минимизировать негативное воздействие ультрафиолетового облучения.

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