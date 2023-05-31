Помилки в манікюрі, через які у вас "відпадуть" нігті

Новенький манікюр може швидко зіпсуватися, якщо під час "користування" нігтями з гель-лаком ви будете допускатися прикрих помилок, або ж майстер щось зробить неправильно.

Що таке відшарування

Відшарування - це повітряний простір між нігтем та штучним матеріалом. Причини можуть бути різними. Це може бути вина як клієнта, так і майстра, а також може вплинути і анатомія ваших нігтів.

Наприклад, якщо у вас арочні нігті (дуже випуклі по центру і опущені з обох боків), то при відростанні нігтики можуть просто почати скручуватися під матеріалом. Звідси і виникає ця повітряний просвіт.

Вина клієнта у зіпсованому манікюрі

Причиною відшарування можете бути ви самі, якщо ставитеся до манікюру неохайно. Наприклад:

Ви переношуєте матеріал більше чотирьох тижнів. Пам'ятайте, чим більше ви ходите з матеріалом, тим сильніше ви зношуєте свої нігті.

Ви працюєте у різними барвниками (якщо ви бровіст, візажист, кухар, художник тощо). У такому разі обов'язково працювати в рукавичках.

Віддираєте нігтями все що можна. Так робити не можна в жодному разі.

Займаєтеся активно спортом, травмуючи нігті.

Допускаєте удари вільного краю. Це може відбуватися як через той же спорт, так і через необережність.

Часте "бовтаєтеся" у воді. Захищайте манікюр, а якщо фактор води виключити не можна, попереджайте майстра і робіть покриття частіше.

Можуть виникати проблеми з манікюром через деякі захворювання, а також серйозні зміни гормонального фону.

Якщо один з випадків про вас, варто завжди попереджати майстра, щоб він додатково зміцнив ваші нігті.

Так виглядають нігті, якщо самостійно віддерти покриття (фото: freepik)

І звичайно ж гігієна рук. Буває і таке, що скупчення бруду під нігтями, на них, на шкірі - це не тільки розсадник бактерій, але і середовище для їх "розмноження". Відшарування з'являться і буде ще гірше.

Тож не дозволяйте бруду накопичуватися під нігтями, особливо, якщо любите покопатися на дачі чи в городі. Використовуйте рукавиці, ваші руки вам віддячать.

Помилки чи недогляд майстра

Використання крему перед манікюром. Майстри зазвичай попереджають клієнтів не мазатися перед візитом.

Недочищений птеригій (тонка плівка, що лежить під кутикулою).

"Вологі" нігті через гіпергідроз, коли у людини аномально пітніють руки і не тільки.

Перепиляні нігті (зчіпка матеріалу відбувається з верхнім шаром нігтя (дорсальним), якщо в результаті перепилів від нього нічого не залишилося, то і хорошого зчеплення не буде.

Нігті, що шаруються. Такі треба спершу лікувати, а потім йти на манікюр.

Варто пам'ятати, що причин невдалого манікюру може бути дуже багато. Адже кожні руки індивідуальні і до кожної клієнтки має бути свій підхід.