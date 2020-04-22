Названа зарплата Ермака: Зеленский может завидовать

Андрей Ермак получает больше президента (фото: РБК-Украина)

Названа зарплата за март главы Офиса президента Андрея Ермака

Андрей Ермак получил зарплату за март 2020 года, сумма составила 42 тысячи гривен, а это в полтора раза больше, чем у президента страны Владимира Зеленского. Отметим, что зарплата главы государства составила 28 тысяч гривен.

Глава Офиса президента Андрей Ермак получает должностной оклад 15,4 тыс. гривен и такую же сумму надбавок за свой интенсивный труд (15,3 тыс. грн). Командировочные, премия и индексация зарплаты составляет 11,3 тыс. гривен. Об этом сообщают "Українські новини".

Отметим, что в Офисе президента топ-чиновники получают внушительные зарплаты, например, у Игоря Жовквы оклад колебался от 41,9 тыс. гривен, а Юлия Соколовская получила около 10 тысяч гривен за несколько дней работы.

Но самая высокая зарплата в Офисе президента у пресс-секретаря главы государства - Юлии Мендель. Она получила за март 2020 года 46 тысяч гривен.

Кстати, глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

Как мы ранее писали, в сети рассказали, сколько заработал на посту президента за март Владимир Зеленский.