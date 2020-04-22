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Названа зарплата Єрмака: Зеленський може заздрити

STYLERЖиття    22.04.2020 - 12:44
Названа зарплата Єрмака: Зеленський може заздрити
Андрій Єрмак отримує більше президента (фото: РБК-Україна)

Названа зарплата за березень голови Офісу президента Андрія Єрмака

Андрій Єрмак отримав зарплату за березень 2020 року, сума склала 42 тисячі гривень, а це у півтора рази більше, ніж у президента країни Володимира Зеленського. Відзначимо, що зарплата голови держави склала 28 тисяч гривень.

Голова Офісу президента Єрмак отримує посадовий оклад 15,4 тис. гривень і таку ж суму надбавок за свою інтенсивну працю (15,3 тис. грн). Витрати, премія і індексація зарплати становить 11,3 тис. гривень. Про це повідомляють "Українські новини".

Відзначимо, що в Офісі президента топ-чиновники отримують чималі зарплати, наприклад, у Ігоря Жовкви оклад коливався від 41,9 тис. гривень, а Юлія Соколовська отримала близько 10 тисяч гривень за кілька днів роботи.

Але найвища зарплата в Офісі президента у прес-секретаря голави держави - Юлії Мендель. Вона отримала за березень 2020 року 46 тисяч гривень.

До речі, голова Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тис. гривень. Зокрема, йдеться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Також голова уряду згадав і про "Велике будівництво", де, за його словами, є близько 170 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч - у супутніх сферах.

Як ми раніше писали, в мережі розповіли, скільки заробив на посаді президента за березень Володимир Зеленський.

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