Сколько заработал Зеленский на карантине: названа зарплата президента

Названа зарплата Зеленского за март (фото: РБК-Украина)

В сети рассказали, сколько заработал на посту президента за март Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заработал за первый месяц карантина 28 тысяч гривен. Такая сумма его зарплаты за март 2020 года. Отметим, что за февраль зарплата главы государства была такая же.

На руки "чистыми" Владимир Зеленский получил 22 540 гривен, поскольку из начисленной суммы было вычтено 5 460 гривен налогов и соборов. Отмечается, что зарплата президента - это исключительно должностной оклад. Премии и надбавки гарант не получает, так как они не предусмотрены. Об этом сообщили "Українські новини", ссылаясь на ответ Государственного управления делами.

Кстати, новоиспеченный генеральный прокурор Ирина Венедиктова получила свою первую зарплату. За 11 рабочих дней оклад составила 73 033 гривни с учетом надбавок, доплат и премии. Сколько она получила после всех отчислений – неизвестно. Стоит отметить, что оклад генпрокурора составляет 93648 гривен.

Отметим, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко получал также 28 тысяч гривен в месяц. Кстати, в Украине есть большое количество госслужащих, которые получают гораздо большие суммы. Так, у судей или следователей в пять или десять раз выше уровень заработной платы, чем у президента, а на отдельных государственных предприятиях и в 100 раз.

На своем посту Порошенко ранее заявлял, что необходимо урегулировать вопрос с зарплатами госслужащих, убрать любые специализированные законы, которые делают выборочные повышения зарплат, и увеличивать выплаты всем госработникам по общим принципам.

Как мы ранее писали, Зеленский анонсировал сокращение зарплат госслужащим: не более 47 тысяч.