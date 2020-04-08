ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ермак обсудил сотрудничество Украины и МВФ с поверенным США

Новости » Политика     08.04.2020 - 18:59
Ермак обсудил сотрудничество Украины и МВФ с поверенным США
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак провел встречу с временным поверенным США в Украине Квин

Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил вопрос сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По словам Ермака, в ближайшее время Верховная рада должна принять необходимые законопроекты для получения Украиной помощи от МВФ.

"Были также обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом", - сообщили в ОП.

Также стороны обсудили актуальные вопросы развития украинского-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Кроме этого Ермак и Квин уделили значительное внимание вопросу противодействия пандемии коронавируса в мире.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины для предоставления очередной финансовой помощи.

Также сообщалось, что 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому. По состоянию на 7 апреля в законопроект о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

Фигуранты пленок с братом Ермака заявили, что собрали для него до 100 тыс. долларов Минфин согласовал основные показатели госбюджета с МВФ
Новости Украины МВФАндрей ЕрмакСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь