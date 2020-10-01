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Названа привычка худеющих, которая способствует набору веса

Автор: Анна Киселева

Диетолог рассказала, что типичный для худеющих “разгрузочный день” может иметь больше вреда, чем пользы

По мнению диетолога, разгрузочные дни, под которыми понимаются дни так называемой “монодиеты”, когда человек кушает в течение дня только один продукт, могут быть более вредны для организма, чем полезны. Об этом расскзала диетолог Татьяна Филиппова.

По ее данным, многие люди убеждены в пользе употребления монопродуктов на следующий день после застолья. Якобы это приводит к очищению организма, передает 5-tv.ru.

“Возьмем те же яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому здесь такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить свое состояние, спровоцировать какие-то нарушения”, — пояснила Филиппова.

Человек может провести разгрузочный день правильно при исключении из рациона продуктов, оказывающих серьезную нагрузку на внутренние органы. К ним относится еда с сахаром, большим содержанием соли, трансжиров, а также быстрых углеводов.

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Специалист отмечает, что нередко такие "разгрузочные дни" или длительные монодиеты не приводят к стабильному результату. Как правило, худеющие срываются и уже на четвертый-пятый день такой диеты заедают все быстрыми углеводами. Даже один разгрузочный день может быть опасен - если питаться большим количеством фруктозы, ничего хорошего для организма не будет.

Специалист также коснулась темы читмилов, когда человек делает себе поблажку во время жестких ограничений в питании: в определенный день ест все, что захочется. Диетолог считает, что читмил имеет психологический эффект, а не физиологический, поскольку, позволяя себя запретную еду, человек избегает срывов.

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