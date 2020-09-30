Названа главная причина набора веса: проблема не в питании

Ученые назвали главную причина набора веса (иллюстративное фото: canva.com)

Исследователи считают, что существует огромная зависимость между недосыпом и набором лишних килограмм

Ученые назвали главную причина набора веса – нарушения сна. По данным исследователей от нарушений сна страдает все больше людей на планете. Гаджеты и их голубой свет, от которого мы не отдыхаем, блокируют выработку гормона сна – меланина, в результате чего молодое поколение в целом ходит не выспавшимся. Исследователи объясняют, как связан недосып и набор лишнего веса.

По данным ученых, уже через пять лет около 20% жителей Земли будут страдать от ожирения. Такой прогноз озвучили биологи из Университета Южной Калифорнии (США), передает Oxford Academic. По их мнению, на набор лишних килограммов влияет в первую очередь недосып. Те люди, которые спят меньше рекомендуемых восьми часов в сутки, как правило, с трудом худеют, даже если сидят на строгой диете.

Связано это с тем, что набор веса из-за недосыпа является следствием нарушения выработки гормонов. Так, человек, который "недобрал" энергию в ночное время, имеет более сильный аппетит. У дюжины молодых здоровых добровольцев с дефицитом сна уровень грелина повысился, а лептина – уменьшился. Первый усиливает аппетит - его еще называют гормоном голода. Второй, наоборот, отвечает за чувство насыщения. Колебания данных гормонов и могут определять то, что люди, которые спят меньше нормы, как правило, чаще страдают от избыточного веса.

Ученые отмечают, что вариант отсыпаться в выходные или в отпуске - не помогает. Биологи наблюдали за 36 добровольцами, которые пытались избавиться от лишнего веса. Все придерживались строгой диеты, но некоторые в будни проводили в постели меньше положенных восьми часов, а в выходные — больше.

Восемь недель спустя выяснилось ‒ все участники исследования похудели примерно одинаково. Лишь у тех, кто не имел проблем со сном, потеря веса случилась в основном по причине уменьшения жировой массы, а у тех, кто недосыпал — за счет не жировых тканей.

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