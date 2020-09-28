Назван простой способ снизить стресс в 2 раза: это средство доступно каждому

Как снизить стресс без таблеток в два раза (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ученые назвали идеальный способ снизить стресс

Исследователи рассказали, как без лечения и таблеток снизить уровень стресса в два раза. Британские ученые в ходе эксперимента нашли способ, который поможет людям быстро и эффективно избавляться от стресса. Об этом сообщает издание East Mojo.

Принять участие в исследовании согласилось 19 студентов, из них 4 признались, что регулярно испытывают стресс на работе, а 15 добровольцев пришли на эксперимент за полтора часа до сдачи экзамена. Всем участникам включили видео с квокками — маленькими животными, которых называют самыми счастливыми в мире. Во время просмотра видеороликов у добровольцев проверяли показатели давления, сердечных сокращений и уровень тревожности.

Доктор Андреа Атли рассказал, что по завершении эксперимента, участники чувствовали себя намного спокойнее. Уровень тревожности у некоторых человек снизился на 35-50% и это за полчаса просмотра. Один из добровольцев настолько расслабился, что едва не уснул.

Эксперты говорят, что просмотр видео с милыми зверьками положительно действует на здоровье и полезен для психологического состояния человека.

Милые животные

Напомним, что ранее была названа специя, которая повышает настроение. Также она стимулирует защитные силы организма, борется с инфекциями и предотвращает расстройства желудка.

Ранее мы писали, какие продукты поднимут настроение и укрепят здоровье. Стресс влияет на пищевое поведение, многим хочется больше сладкого и калорийного. Чтобы не было скачков веса, нужно научиться балансировать энергию.