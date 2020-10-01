Названа звичка тих, які худнуть, що сприяє набору ваги

На думку дієтолога, розвантажувальні дні, під якими розуміються дні так званої "монодієти", коли людина їсть протягом дня тільки один продукт, можуть бути більш шкідливі для організму, ніж корисні. Про це розповіла дієтолог Тетяна Філіппова.

За її даними, багато людей переконані в користі вживання монопродуктів на наступний день після застілля. Нібито це призводить до очищення організму, передає 5-tv.ru.

“Візьмемо ті ж яблука: виходить, що людина протягом усього дня отримує вуглеводи й фруктовий цукор. Тому тут такими розвантажувальними днями вона, навпаки, може погіршити свій стан, спровокувати якісь порушення", — пояснила Філіппова.

Людина може провести розвантажувальний день правильно при виключенні з раціону продуктів, що надають серйозне навантаження на внутрішні органи. До них відноситься страви з цукром, великим вмістом солі, трансжирів, а також швидких вуглеводів.

Фахівець відзначає, що нерідко такі "розвантажувальні дні" або тривалі монодієти не призводять до стабільного результату. Як правило, ті хто худнуть, зриваються з дієти та вже на четвертий-п'ятий день заїдають нестачу енергії швидкими вуглеводами. Навіть один розвантажувальний день може бути небезпечний - якщо харчуватися великою кількістю фруктози, нічого хорошого для організму не буде.

Фахівець також торкнулася теми читмілів, коли людина робить собі поблажку під час жорстких обмежень в харчуванні: у визначений день їсть все, що захочеться. Дієтолог вважає, що чітміл має психологічний ефект, а не фізіологічний, оскільки, дозволяючи себе заборонену їжу, людина уникає зривів.

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