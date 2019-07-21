Названа причина странного запрета для Миддлтон и Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл – супруги принцев, а значит, как и их мужья, они должны следовать всем правилам этикета. Строгий протокол поведения королевских особ включает в себя не только манеры поведения за столом или внешние убранства, но даже запрет на селфи с поклонниками. Причину столь странного запрета объяснили в издании INSIDER.

Широко известно, что королевская семья имеет строгий набор правил этикета и протокола, которым они должны следовать, посещая публичные мероприятия. Некоторые из этих правил, включая отсутствие физического контакта с фанатами, были нарушены Кейт Миддлтон и Меган Маркл в прошлом. Но одно удивительное правило, которое ни разу не было нарушено герцогинями, - это запрет на селфи.

Грег Агнью - королевский поклонник, который присутствовал на вечеринке в Букингемском дворце в мае 2017 года, сказал INSIDER, что участникам не разрешалось делать селфи с членами королевской семьи, потому что это будет рассматриваться как неуважение.

"Единственное, о чем они много говорили - это об отсутствии эгоизма, и причина в том, что они не хотели, чтобы люди поворачивались спиной к королевской семье и королеве. И это было очень важно для них", - объяснил Агнью.

Королевский поклонник, инвестор таких компаний, как Apple, Google и Facebook, добавил, что поклонникам не разрешалось приближаться к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, которые присутствовали на вечеринке.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл не могут делать селфи – названа причина (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Ты не отворачиваешься от королевской семьи и не пытаешься подойти и поговорить с ними. У них были люди, которые ходили вокруг и заранее выбирали, с кем поговорить, и те люди, которые были выбраны, были расположены стратегически каждые сто метров или около того, и члены королевской семьи шли и разговаривали с одной группой людей и переходили к следующей.

Комментатор CCN Royal Виктория ранее рассказывала изданию, что селфи "сильно обескуражили" королевскую семью.

"Члены королевской семьи всегда предпочли бы личное общение, чем людей, требующих селфи", - сказала она.

"С точки зрения безопасности селфи также не идеальны, поскольку они предполагают определенную близость", - добавила она.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон покинула Великобританию.

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