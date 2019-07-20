Кейт Миддлтон покинула Великобританию: что случилось

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к празднику

Кейт Миддлтон покинула Великобританию вместе со своей семьей. Связано данное событие с тем, что наследник монаршей четы 22 июля отметит шестилетие и родители хотят устроить малышу поистине хороший праздник. Об этом информирует The Sun.

В этот день вся семья будет вместе с мальчиком. В путешествие принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли и младших - четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи.

Также на Карибы полетели родители Миддлтон, ее сестра Пиппа и брат Джеймс. К слову, королевская семья уже давно облюбовала Карибские острова для отдыха. Младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет очень любила туда приезжать и называла данное место раем. После этого хозяин частного острова Колин Теннант подарил монаршей семье участок в десять акров, где они возвели особняк.

Как именно планируют провести день рождения сына Кейт Миддлтон и принц Уильям пока неизвестно, однако торжество обещает быть грандиозным.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Мы писали, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон должны придерживаться определенных правил лексики, однако это далеко не всегда выходит у герцогинь.

Напомним, что Меган Маркл обогатила королевскую семью на крупную сумму.