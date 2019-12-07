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Названа причина появи хвороби у Заворотнюк

STYLERПерсони    07.12.2019 - 16:17
Названа причина появи хвороби у Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Експерт пояснив причини появи у Анастасії Заворотнюк онкології

Анастасія Заворотнюк захворіла на рак мозку тому, що повинна розплатитися за свої вчинки. Таку думку висловила екстрасенс і психолог Маріанна Абравітова. На її думку, з точки зору езотерики треба оцінювати життя людини в цілому. Абравітова піддала критиці зачаття дітей з допомогою ЕКЗ, тому що вони "не від Бога". Психолог вважає, що деякі вчинки Заворотнюк знаходяться "поза категоріями добра".

Абравітова стверджує, що актриса вивела чоловіка з чужої сім'ї і це стало причиною того, що вона захворіла на рак. Вона додала, що "не бачить смерті Заворотнюк" і вірить, що Анастасії вдасться перемогти важке захворювання. Екстрасенс сподівається, що зірка "Моєї прекрасної няні" в майбутньому перегляне свій світогляд, передають росЗМІ.

Названа причина появи хвороби у Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від онкологічного захворювання в реабілітаційному центрі Москви. Поки сім'я актриси продовжує відмовчуватися про її стан і лише відкидає чутки про будь-яке погіршення, хвороба "моєї прекрасної няні" обростає чутками. Відомий співак, соліст популярної в 90-х групи "Дюна" Віктор Рибін прокоментував стан Заворотнюк. Він заявив, що справи у актриси йдуть дуже важко.

Нагадаємо, що нещодавно Анастасію Заворотнюк знову "поховали" в соціальних мережах. У мережі з'явилася інформація, що нібито Заворотнюк померла і це навіть підтвердив її лікар. Однак родичі актриси спростували інформацію про її смерть і опублікували відповідний пост на сторінці в Instagram.

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