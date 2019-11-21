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Виноват муж: вскрылась неожиданная правда о болезни Заворотнюк

STYLERПерсоны    21.11.2019 - 21:34
Виноват муж: вскрылась неожиданная правда о болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от рака мозга

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационном центре Москвы после того, как ей удалили опухоль мозга. Пока родные продолжают отмалчиваться, лишь опровергая ту или иную информацию о состоянии актрисы, болезнь звезды "Моей прекрасной няни" продолжает обрастать слухами.

Так, некий спортсмен, знающий супруга Насти фигуриста Петра Чернышева, рассказал, что отношения между ними испортились за несколько лет до ее болезни. Об этом пишут росСМИ.

Якобы уже немолодая и теряющая красоту Настя страшно ревновала супруга. Ситуация накалялась до предела, когда тот уезжал в коммандировки. Все дошло до того, что Чернышев стал всерьез задумываться о разводе.

Виноват муж: вскрылась неожиданная правда о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

И тогда Анастасия решилась на отчаянный шаг - родить ребенка. Тогда ей было уже далеко за 40, а беременность в этом возрасте переносится тяжело, и чревата последствиями для здоровья.

У Насти уже было двое детей, а Петр только мечтал о потомстве. Заворотнюк пришлось прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению, чтобы осуществить мечту мужа и удержать его ребенком. В октябре 2018-го родилась их общая дочь Мила.

Виноват муж: вскрылась неожиданная правда о болезни Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Именно ЭКО и сопряженная с ним гормональная терапия, как полагает большинство экспертов, стали причиной очень быстрого роста раковых клеток.

Стоит отметить, что семья актрисы уже опровергла информацию о том, что Петр Чернвшев хотел развода с Настей. Впрочем, как и любые другие новости, касающиеся "моей прекрасной няни".

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