Когда откроют метро в Киеве: названы новые сроки

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продлили до 22 мая, но с 12 мая в правительстве анонсируют смягчение запретов. Многих жителей страны интересует, когда снова запустят работу транспорта, а в частности – метро.

Самый оптимистичный прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине предполагает, что метро откроют в последнюю очередь снятия запретов, а это не раньше конца июня – начала июля. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Украины.

При условии смягчения карантина и снижения количества инфицированных коронавирусом в Украине, запустить метро в крупных городах планируют не раньше, чем в середине лета. Масочный режим в стране продлится до конца года, а возможно и дольше, так как ориентировочно в ноябре-декабре ожидается вторая волна COVID-19.

"О туризме пока можно забыть, до конца года может будут возобновлять авиасообщение с теми странами, у которых будет открытое воздушное пространство, но их будет мало", - рассказал источник.

Как отмечают в Минздраве, согласно моделированию развития заболеваемости в Украине, если бы карантинные меры не были введены вовремя, то количество инфицированных к маю составило бы не менее 250 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины рассказал о возможности нового карантина.