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Ляшко рассказал о возможности введения нового карантина в Украине

STYLERЖизнь    03.05.2020 - 19:21
Ляшко рассказал о возможности введения нового карантина в Украине
Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине продлен до 11 мая. Ляшко оценил риски касательно введения нового карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и продлен до 11 мая. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве не допускают ни вспышки, ни пиковой нагрузки COVID-19. При этом запуск некоторых сфер экономики будет зависеть от количества свободных мест в больницах.

Минздрав проанализировал 50 дней карантина, и пришел к выводу, что Украина вышла на определенное плато. Ляшко также отметил, что наша страна возможно единственная в Европе, которая раньше всех ввела карантинные ограничения.

Когда украинское правительство приняло решение ввести карантин количество зараженных составляло не больше 5 человек. Об этом Ляшко рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

Ляшко также отметил, что Всемирная организация здравоохранения говорит о том, то карантин можно ослаблять тогда, когда страна берет контроль над вирусом, и система здравоохранения может оказывать медицинские услуги в больницах.

Напомним, Ляшко говорил о том, что сейчас что многие боятся пускать к себе туристов из-за вероятности инфицирования COVID-19. Поэтому открытие туристических мест зависит только того, как люди будут придерживаться карантина. В данный момент из-за карантина в Украине закрыты курорты в Трускавце, Карпатах, Моршине.

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