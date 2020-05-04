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В Украине продлят карантин до 22 мая, - Шмыгаль

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:20
В Украине продлят карантин до 22 мая, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Вместе с тем, с 11 мая карантин ослабят

В Украине продлят карантин до 22 мая, несмотря на ослабление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что далее украинская власть будет смотреть на ситуацию с коронавирусом в мире.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире... ", - заявил Шмыгаль.

Добавим, карантин в Украине продлили до 11 мая.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчение карантина с 11 мая.

Отметим, правительство в рамках ослабления карантина в Украине разрешит открыть летние площадки заведений общественного питания.

РБК-Украина писало, что в первую очередь откроются парки, салоны красоты, заработают кафе на вынос и магазины непродовольственных товаров.

Мы приближаемся к умеренному плато, - Шмыгаль Кабмин разрешит открыть летние площадки кафе и ресторанов
Новости Украины карантинДенис Шмыгаль
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