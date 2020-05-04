Коли відкриють метро в Києві: названо нові сроки

Карантин в Україні через пандемії коронавірусу продовжили до 22 травня, а з 12 травня в уряді анонсують пом'якшення заборон. Багатьох жителів країни цікавить, коли знову запустять роботу транспорту, а зокрема – метро.

Найоптимістичніший прогноз розвитку пандемії коронавірусу в Україні передбачає, що метро відкриють в останню чергу зняття заборон, а це не раніше кінця червня – початку липня. Про це повідомляє видання OBOZREVATEL з посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я України.

За умови пом'якшення карантину і зниження кількості інфікованих коронавірусом в Україні, запустити метро у великих містах планують не раніше, ніж у середині літа. Масковий режим в країні триватиме до кінця року, а можливо і довше, оскільки орієнтовно в листопаді-грудні очікується друга хвиля COVID-19.

"Про туризм поки можна забути, до кінця року може будуть відновлювати авіасполучення з тими країнами, у яких буде відкритий повітряний простір, але їх буде мало", - розповіло джерело.

Як зазначають в МОЗ, згідно з моделюванням розвитку захворюваності в Україні, якби карантинні заходи не були введені вчасно, то кількість інфікованих до травня склала б не менше 250 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний санітарний лікар України розповів про можливість нового карантину.