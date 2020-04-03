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Названа истинная цель поездки Зеленского в Оман: в личных целях

STYLERПерсоны    03.04.2020 - 21:32
Названа истинная цель поездки Зеленского в Оман: в личных целях
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Скандальную поездку Владимира Зеленского в Оман оплатила его жена

Владимир Зеленский в Омане находился без официального статуса. В Офисе президента Украины рассказали, что глава государства в январе совершил визит в личных целях, но решил использовать поездку для укрепления дипломатических отношений между странами.

Спустя три месяца после оманского вояжа, который вызвал в обществе массу вопросов, а также привел к судебному разбирательству с журналистами программу "Схемы", у президента раскрыли детали поездки.

Отмечется, что перелет и проживание в гостинице в Омане оплачивала супруга Зеленского Елена из собственных средств. Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос издания "Украинская правда".

"Учитывая отсутствие визитов высокого уровня между Украиной и Султанатом Оман с даты установления дипломатических отношений (19 мая 1992 года), президент Украины использовал посещения Султаната для установления контактов с его руководством, координации взаимных шагов с целью укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также в ОПУ подчеркнули, что не подключались к подготовке и организации поездки, так как визит был неофициальным. Организационно-протокольное обеспечение также не проводилось и делегация не предусматривалась.

Кроме того в ведомстве добавили, что на официальном сайте президента "всесторонне освещается деятельность главы государства с целью информирования общественности о встречах Владимира Зеленского, которые имеют общественный интерес", в частности, там можно ознакомиться и с деталями встреч в Омане.

В ОПУ отметили, что в связи с катастрофой украинского самолета в Иране Зеленский "прервал свой частный визит" в Оман и вернулся в Киев, а руководству Омана написал письмо с благодарностью за помощь в быстром возвращении на родину.

Как сообщалось ранее, опрос социологической службой Центра Разумкова показал, что только 12% украинцев поверили, что визит президента Зеленского в Оман был рабочим, тогда как 31% общества убеждены, что глава государства ездил туда на семейный отдых.

Напомним, что в Офисе президента Украины 6 января сообщили о диалоге с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Также мы писали о том, что Зеленский во время своего визита в Оман останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где президентский люкс стоит примерно 135 000 гривен.

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